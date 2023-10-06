12 Punto yayın hayatına başladı

Genel Yayın Yönetmenliği görevini Mustafa Büyüksipahi’nin yürüttüğü bağımsız haber platformu 12 Punto yayın hayatına başladı.

Bağımsız haber platformu '12punto.com.tr' bugün yayın hayatına başladı.

Genel Yayın Yönetmenliği görevini Mustafa Büyüksipahi’nin yürüttüğü 12 Punto’nun yayın danışmanlığını gazeteci Ferda Öngün yapıyor.

Büyüksipahi, 12 Punto’nun yayın hayatına başladığını şu sözlerle duyurdu:

"Türkiye'de medyanın içinde bulunduğu durumu hepimiz biliyoruz. Tarafsız, bağımsız ve ilkeli bir şekilde gazetecilik yapmak için yola çıktık. Cumhuriyet ve aydınlanma değerleri yolumuza ışık tutacak. Önce insanız sonra gazeteci. Haberlerin yanı sıra alan uzmanlarının bilgi ve deneyimlerine başvuracağız."

Bağımsız haber platformunun yazar kadrosunda ise şu isimler yer alıyor:

Prof. Dr. Barış Doster, Mustafa Mutlu, Tuncay Mollaveisoğlu, Müyesser Yıldız, Faruk Bildirici, Ruşen Gültekin, Nasuh Mahruki, Bahadır Selim Dilek, Özlem Gürses, Tuluhan Tekelioğlu, Prof. Dr. Duran Bülbül, Av. Turan Karakaş, Meriç Köyatası, Av. Haydar Aksoy, Aylin İşcan Yener, Levent Köylü.