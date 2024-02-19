12 ülkenin kırmızı ve yeşil bültenle aradığı 23 isim Türkiye'de yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ülke tarafından kırmızı ve yeşil bülten ile aranan 23 şahsın "KAFES-43" operasyonları kapsamında Türkiye'de yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol'ün kırmızı ve yeşil bültenle aradığı 23 şahsın Türkiye'de yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, "X" sosyal medya hesabı üzerinden devam "KAFES-43" operasyonları ile ilgili son bilgileri verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İnterpol Europol Daire Başkanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı'nın yaptığı çalışmalar sonucu İl Emniyet Müdürlüklerince, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Van olmak üzere toplam 6 ilde eş zaanlı operasyonlar düzenlendiğini bildiren Yerlikaya, 23 kişinin yakalandığı bilgisini verdi.

Yerlikaya, söz konusu şahısların Almanya, Belçika, Bulgaristan, Güney Kore, Irak, İran, İsviçre, Kazakistan, Romanya, Rusya, Türkmenistan ve Ürdün olmak üzere toplam 12 ülke tarafından arandığını kaydetti.