12 yaşındaki çocuk öldü, sanık 7 yıldır ortada yok

12 yaşındaki Nihat Kazanhan’ı katleden polise hâlâ ulaşılamadı. Avukatlar sanığın bulunması için talepte bulundu. Mahkeme tüm talepleri reddetti.

Haber Merkezi

Cizre'de Nihat Kazanhan’ı katleden özel harekat polisi Mehmet Nurbaki Göçmez için HTS, baz istasyonları, banka hesapları hareketleri ve akrabalarının adreslerinin belirlenmesi talepleri mahkeme tarafından reddedildi.

ADALET GELMEDİ

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 7 yıl önce özel harekat polisi Mehmet Nurbaki Göçmez tarafından vurularak katledilen 12 yaşındaki Nihat Kazanhan davasının 6’ncı duruşması Cizre 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya Kazanhan’ın ailesi, Şırnak Barosu Başkanı ve aile avukatı Rojhat Dilsiz, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Cizre ilçe yönetimi, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) ve Hafıza Merkezi üyeleri katıldı.

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada Kazanhan’ın avukatı Rojhat Dilsiz, beyanlarda bulundu. Dilsiz, dosyadaki eksik hususların giderilmesini talep ederek, “7 yıldır dosyayı takip ediyoruz geldiğimiz aşamada ise sanığa ulaşamama durumudur. Avukat ve barolar olarak faili kolluk olan dosyalarda cezasızlık politikasına aşinayız. Emsal olacak bir dosyaydı. En son talebimizi uygun görüp gerekli işlemleri başlattınız ama baz istasyonları, HTS kayıtları ve banka dökümlerine ilişkin mahkeme karar vermedi. Bu kişi Türkiye’de mi? Burada ise daha etkin bir arama yapılabilir. Telefon kayıtları incelesin, baz incelemesi yapılsın ve banka hesaplarının incelemesi ve detaylı bir araştırma talep ediyoruz” dedi.

KIRMIZI BÜLTEN BEKLENİYOR

Ardından söz alan iddia makamı, “Kırmızı Bülten” aramasına ilişkin eksik hususların giderilmesi ve yakalama kararının infaz sonucunun beklemesini talep ederek, “Sanığın uzun süredir yakalanamadığı göz önünde bulundurulduğundan yakın akrabaları dahil olmak üzere adres tespiti ile bu adreslerde yakalama kararının infazı için savcılıklara yazı yazılması” talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, tüm talepleri reddederek, yakalama kararı ve Kırmızı Bülten kararının beklenmesine karar vererek, bir sonra ki duruşmayı 5 Haziran’a erteledi.