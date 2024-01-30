12 yıllık hukuk mücadelesi: Yanlış tanı koyan doktorlara 5 ay hapis cezası

Tuzla'da 2012'de rahatsızlanan 3 yaşındaki çocuğun götürüldüğü hastanede, yanlış tanı koyan 4 doktora beşer ay hapis cezası verildi, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

İstanbul Tuzla’da 8 Mart 2012’de rahatsızlanan ve olay tarihinde 3 yaşında olan Nisan Tandoğan’a yanlış tanı koyan 4 doktor hakkında 12 yıldır süren hukuk mücadelesinde mahkeme beşer ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Aile, doktorların yanlış teşhis ve tedavileri sonucunda Nisan Tandoğan’ın sürekli bakıma muhtaç hale geldiğini söylüyor.

Cumhuriyet’ten Fahrettin Öztürk’ün haberine göre, İstanbul Tuzla’da 8 Mart 2012’de rahatsızlanan ve olay tarihinde 3 yaşında olan Nisan Tandoğan, ailesi tarafından Tuzla 3. No’lu Çocuk Sağlığı Merkezi’ne götürüldü. Nisan’a, “üst solunum yolu enfeksiyonu” tanısı konularak reçete düzenlendi. İlaçları kullandığı halde durumunda düzelme olmayan Nisan, 11 Mart’ta Tuzla Devlet Hastanesi’nin acil servisine kaldırıldı. Burada, iç hastalıkları uzmanı tarafından, Nisan’a “akut farenjit” tanısı konularak çocuk hastalıkları uzmanına gönderildi.

BAKIMA MUHTAÇ HALE GELDİ

Yakacık Doğumevi ve Çocuk Hastanesi’ne sevk edilen ve “akut farenjit” tedavisi uygulanan Nisan’ın durumu kötüleşmeye devam etti. Bu sefer de “akut bronşit” tanısıyla Remedy Hastanesi’ne götürülen Nisan’a, diyabet hastalığının ölümcül bir komplikasyonu olan “diyabetik ketoasidos” tanısı koyuldu. Aynı gün üniversite hastanesine sevk edilen minik Nisan, şeker komasına girdi.

Yaşananların ardından Nisan Tandoğan’ın sürekli bakıma muhtaç hale geldiği belirtiliyor.

Tandoğan ailesi, yanlış teşhis ve tedavi uygulaması nedeniyle dört doktordan şikâyetçi oldu. 18 celse süren davada 16 Ocak 2024’te karar çıktı. Mahkeme, dört doktora beşer ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca doktorlara birer yıl süreyle mesleklerinin icrasını yasakladı.

Tandoğan ailesinin avukatı Kenan Tandoğan, yerel mahkemenin kararına itiraz ettiklerini bildirdi.