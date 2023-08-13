1200 öğrenci açıkta

Boğaziçi Üniversitesi'nde beş yurt depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle boşaltılacak. Açıkta kalacak 1200 öğrencinin nerede konaklayacağı belirsiz.

Umut SERDAROĞLU

İktidar eliyle yapılan rektör atamalarıyla gündeme gelen, hukuksuzluğa karşı direnen birçok akademisyenin ihraç edilmesiyle tepki toplayan Boğaziçi yönetiminin skandalları bitmiyor. “Depreme dayanıklı olmadığı” gerekçesiyle depremin ardından 2 yurdu yıkma kararı alan kayyum yönetimi, bu kararla 1200’e yakın öğrenciyi açıkta bıraktı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü 6 Şubat’ta yaşanan Maraş merkezli depremlerin ardından çürük raporu olan “Birinci Kuzey” ve “İkinci Kuzey” yurtlarını yıkma kararı aldı. “Birinci Kilyos”, “Kilyos Otel” ve “Superdorm” yurtları ise deprem güçlendirme çalışmaları nedeniyle boşaltılıyor. Toplam 9 yurda sahip okulun 5 yurdunun kullanılamayacak olması öğrencileri tedirgin ediyor. Superdorm yurdunda kalan Şamil B. isimli Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi diğer yurtların kapasitesinin artırılmasına rağmen yaklaşık 1200 öğrencinin açıkta kalacağını ifade etti.



Konuyla ilgili yönetim tarafından bilgilendirme yapılmadığını ifade eden Şamil B. şöyle konuştu:



“Bizim durumumuzu gözetmeden böyle bir karar aldılar. Bizi bilgilendirmediler bile. Depreme dayanıklılık raporlarını istiyoruz paylaşmıyorlar. Raporlara ulaşabilmek için okulun ‘Bilgi edinme hakkı birimi’ne başvurduk ancak bekleme süreci uzun. Onlar bunu paylaşana kadar yurttan çıkmak zorunda bırakılabilirim. Mart ayından bu yana sonuçlar ellerinde. Neden daha önce aktif eylemliliğe geçmediler, neden başka bir çözüm düşünmediler anlamıyoruz. Bu süreçte birçok eylem yaptık, basın açıklaması düzenledik. Yönetim yine de kulaklarını kapamaya devam ediyor.”



KULÜPLER ÇARESİZ



Şamil B., kayyum yönetiminin çözüm olarak yurtlarda yer alan kulüp odalarını boşaltma girişimine başladığını aktararak şunları söyledi:



“Bize kulüp odalarını boşaltarak yurt odası yapacaklarını söylediler. Kulüpleri taşıyacakları yeni bina ise Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin (BÜMED) eski binası. Ancak bina kulüpleri için elverişli değil. Odalar eksi katlarda; nemli ve rutubetli. Depo ihtiyaçlarını karşılayamadıkları gibi böyle odalar ve malzemeler büyük zarar görür.”