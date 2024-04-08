128 akademik ilana iptal

Devlet üniversiteleri 2023’te ve bu yılın ilk üç ayında öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadro ilanlarından toplam 128’ini iptal etti. Bazı ilanların ise düzeltilmiş şartlarıyla birlikte kişiye özel hale getirildiği öğrenildi.

Berkay SAĞOL

Birçok devlet üniversitesi, Resmi Gazete’de yüzlerce araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi ilanı açarken bazıları açtığı kadroları herhangi bir gerekçe göstermeden düzeltti veya iptal etti. 2023’ün son günlerinde yüzlerce akademik kadro ilanı açan devlet üniversiteleri bu yılın ilk üç ayında bunlardan tam 41’ini hiçbir gerekçe göstermeden iptal etti.

İptal edilen kadro ilanlarının 127 tanesi için ise Resmi Gazete’de düzeltme duyurusu yayımlandı. Söz konusu kadro ilanından 55’i düzeltilirken 29’u iptal edildi. Ayrıca, devlet üniversiteleri 2023’te açtıkları kadroların toplam 87 tanesini gerekçe göstermeden iptal ederken 337 ilana da düzeltme duyurusu yaptı. Aynı süre içinde özel üniversiteler 88 kadrosunu iptal etti, 177 ilanda da düzeltme yaptı.

MAĞDURİYET YARATILDI

Birçok zorluk içinde kadrolara başvuran ve kentlere giderek sınavlara giren öğrenciler ise iptal edilen kadrolar sebebiyle mağdur oluyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 3 öğretim görevlisinin alınacağı kadroyu giriş sınavı yapıldıktan sonra iptal etti. Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programı için 22 Ocak’ta ilan edilen ön değerlendirme sonuçlarına göre 30 kişi giriş sınavına girmeye hak kazandı. Üniversite, giriş sınavını yapmasının ardından, 2 Şubat’ta yaptığı duyuruda kadro ilanını iptal etti.

Gümüşhane Üniversitesi, 31 Aralık’ta yayımladığı ilanda Harita Mühendisliği Bölümü için alınacak doktor öğretim üyesi şartında, “Harita Mühendisliği alanında doktora yapmış olup, derin öğrenme ile ilgili çalışmaları bulunmak” ifadelerine yer verdi. 4 Ocak’taki güncelleme ilanında ise “Hava Lidar verisi üzerinde derin öğrenme ile ilgili çalışmalar yapmak” şartları eklendi.

‘ŞEFFAF OLMALI’

Eğitim Sen Eğitim ve Yükseköğretim Sekreteri Evrim Gülez, kadroların politik ilişkilere, eş dost akraba ilişkilerine göre belirlendiğini ifade etti. Gülez, “İptaller de şeffaf olarak yapılmadığı için bu durum birçok soru işareti yaratıyor. İlanların iptaline ilişkin şu ana dek hiçbir açıklama yapılmadı. Bize gelen duyumlar ‘İptal edin diye telefon geldi iptal ettik’ şeklinde. Üniversite yetkililerinden yapılan işlemlerde şeffaf olmasını, kamuoyuna daha detaylı bir açıklama yapmasını bekliyoruz” dedi.

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MAHKEMEDEN 1 YIL SONRA KARAR

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde 31 Aralık 2022’de yayımlanan ilanda Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü, Veterinerlik Parazitolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı, Doktor Öğretim Üyesi alınacağı belirtilmişti. Aydın İdare Mahkemesi 19 Ocak’ta kadroyu iptal etti.