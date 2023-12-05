12punto.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Büyüksipahi ve Cumhuriyet muhabiri Yılkın'a hapis istemi

12punto.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Büyüksipahi ve Cumhuriyet gazetesi muhabiri Nagihan Yılkın hakkında açılan ceza davasının İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen üçüncü duruşmasında savcı siyasi yasak ve 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istedi.

12punto.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Büyüksipahi ve Cumhuriyet gazetesi muhabiri Nagihan Yılkın hakkında açılan ceza davasının üçüncü duruşması bugün İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

SİYASİ YASAK VE HAPİS İSTEMİ

Son seçimlerin ardından eski Gaziantep Valisi, şimdiki İstanbul Valisi olan Gül’ün, rüşvet ağına yönelik mücadele etmediği ve personelinin rüşvet almasına izin verdiği iddialarıyla yapılan suç duyurusunu haberleştirdiği gerekçesiyle Yılkın ve 12punto.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Büyüksipahi hakkında dava açıldı.

Davanın bugün görülen üçüncü duruşmasında savcı esas hakkındaki mütalaasını tekrar etti. Mütaalada davaya konu haberdeki ifadelerin “katılanın toplum içindeki saygınlığını zedelemeye yönelik olduğu, bu bağlamda hakaret suçunun yasal unsurlarının oluştuğu” gerekçesiyle Yılkın ve Büyüksipahi hakkında siyasi yasak ve 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

Gazetecilerin avukatı ise esasa ilişkin savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Avukatların savunma yapmak için süre talebini kabul eden mahkeme, duruşmayı 15 Şubat 2024 tarihine erteledi.