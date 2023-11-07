13 aydır kayıp olan engelli Fevzi Çalışkan soruşturması: 3 gözaltı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 13 ay önce evinden gezmek için çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan zihinsel ve fiziksel engelli Fevzi Çalışkan soruşturmasına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ'da 13 aydır kayıp olarak aranan zihinsel ve fiziksel engelli Fevzi Çalışkan (28) soruşturmasında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kapaklı ilçesinde yaşayan yüzde 65 zihinsel, yüzde 12 bedensel engelli Fevzi Çalışkan, 13 ay önce evinden gezmek için çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Oğullarına ulaşamayan Arife ve Mustafa Çalışkan çifti, emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Aile, bir süre önce de televizyon programına katılarak, kayıp oğullarının bulunması için yardım talebinde bulundu. Anne Arife Çalışkan, kızı Ezel Çalışkan ile katıldığı yayında oğlunun kaybolmasıyla ilgili Serkan Ş.'yi (32) sorumlu tutup, en son onun kullandığı motosiklette görüldüğünü iddia etti.

Arife Çalışkan, "Oğlum Fevzi 13 aydır ortada yok. En son Serkan Ş. ile görüştü. Sonra da bir daha gelmedi. Serkan bir yere mi bıraktın? Oğlumu öldürdünüz mü? En son Serkan motorla almış" ifadelerini kullandı. İddialar üzerine Serkan Ş., telefonla canlı yayına bağlanarak, "Ben o yayına gelmem. Benim o görüntülerde motorumda olan kişi Fevzi değil, başka biriydi. Ben onun kaybolduğu zamanlarda babamla çalışıyordum. Ben o gün Fevzi ile bir kere görüştüm sadece" dedi. Yayına bağlanan ve ismini açıklamayan bir kadın ise "Eşim Serkan Ş. ile cezaevinde aynı koğuşta iken Serkan Ş., Fevzi Çalışkan'ı varile koyup yaktıklarını ve gömdüklerini söylemiş" dedi.

3 Kasım'da ise Serkan Ş., Çalışkan ailesinin Kapaklı'daki evini basarak, kendisini suçlayan aile üyelerine tepki gösterip, çıktığı evin çatısından üzerlerine kiremitleri attı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, güvenlik kamerası görüntülerinden olay günü Serkan Ş.'nin motosikletinin arkasında giden kişinin Fevzi Çalışkan olduğu belirlendi. Polis, Şerkan Ş., babası Nurettin Ş. (52) ve Şakir Ç.'yi (31) gözaltına aldı.

Televizyon yayınında motosikletine arkasına aldığı kişinin Kapaklı'dan arkadaşı olduğunu söyleyen Serkan Ş., emniyetteki ifadesinde ise sarı montlu bu kişinin tanımadığı biri olduğunu öne sürdü. Baba Nurettin Ş.'nin ise ifadesinde oğlunun motosikletinin arkasındaki kişinin kendisi olduğunu söylediği belirtildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy ilçesinde bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Serkan Ş., gazetecilerin, 'Fevzi'ye ne oldu?' şeklindeki sorusuna, 'Ailesine sorun' yanıtını verdi.