13 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege kıyıları ile Antalya'nın doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Marmara ve Ege kıyıları ile Antalya'nın doğusu için yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, Antalya çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak, yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacak.

Batı bölgelerdeki sağanak ve gök gürültülü sağanağın da İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'da kuvvetli olması bekleniyor.