13 ilde 'denklik belgesi' operasyonu: 30 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, orta öğretim kurumlarından mezun oldukları halde, yurt dışında eğitim görmüş gibi göstererek milli eğitim müdürlüklerinden sahte denklik belgesi temin edip üniversitelerin yabancı öğrenci kontenjanından faydalandığı tespit edilerek gözaltına alınan 30 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da sahte denklik belgeleriyle üniversitelerin yabancı kontenjanından faydalandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 30 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, bazı kişilerin Türkiye’de orta öğretim kurumlarından mezun oldukları halde, yurt dışında eğitim görmüş gibi göstererek milli eğitim müdürlüklerinden sahte denklik belgesi temin edip üniversitelerin yabancı öğrenci kontenjanından faydalandığını belirledi.

Şüphelilerle ilgili çalışma başlatan polis, bu kişilerin temin ettikleri sahte belgelerle üniversitelerin tıp, hukuk, eczacılık gibi bölümlerinde eğitim gördüğünü tespit etti.

SAHTE BELGEYLE ÜNİVERSİTEYE KAYIT YAPTIRDILAR

Çalışmaların ardından İstanbul merkez olmak üzere Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Ağrı, Gaziantep, Tekirdağ, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Isparta, Mardin ve Şırnak’ta şüphelilere ait adreslere operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda sahte eğitim-öğretim denklik belgesi düzenlemek suretiyle, yüksek öğretim kurumlarına kayıt yaptırarak okuyan, mezun olan ve çalışan 30 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 30 kişi adliyeye sevk edildi.