13 ilde eğitime kar engeli

Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı etkili oluyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi.

Havaların yurt genelinde soğuması ve bazı bölgelerde yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilemesi nedeniyle bugün 13 ilde okullar tatil edildi.



ARDAHAN

Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar pazartesi günü tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığı belirtildi.

Ulaşımın aksaması dolayısıyla tüm okulların yarın (pazartesi) tatil edildiği belirtilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.



ERZURUM'DA EĞİTİME BİR GÜN ARA

Erzurum Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelinde yarın (pazartesi) okulların tatil edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Öte yandan Çat, Tekman, Karayazı, Hınıs, Aşkale, İspir ve Pasinler kaymakamlıkları da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullara bir gün ara verildiğini duyurdu.



KARS VE ERZİNCAN'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Kars'ta kent genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın (pazartesi) okullar tatil edildi.

Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, soğuk hava koşulları nedeniyle olası buzlanma riskine karşı tüm okulların yarın (pazartesi) tatil edildiği bildirildi.

Ayrıca, kamu kurumlarında görevli engelli, hamile ve 60 yaş üstü personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ'NDE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Kentteki olumsuz hava koşulları nedeniyle, Kafkas Üniversitesinde (KAÜ) eğitime yarın (pazartesi) ara verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, soğuk hava koşulları nedeniyle olası buzlanma riskine karşı üniversitenin tüm birimlerinde eğitim öğretime 25 Aralık Pazartesi günü ara verildiği bildirildi.

Ayrıca, engelli, hamile ve 60 yaş üstü personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ERZİNCAN

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde de olumsuz hava koşulları etkili oluyor.

Refahiye Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, etkili olan kar yağışı, gece oluşabilecek buzlanma riski ile ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklar nedeniyle, 25 Aralık Pazartesi ilçe genelinde eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ile kronik hastalığı bulunan personelinde 25 Aralık tarihinde idari izinli sayılacakları kaydedildi.



BİNGÖL

Bingöl'ün Karlıova, Kiğı, Yedisu ve Adaklı ilçelerinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 4 ilçede kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Yollarda buzlanma tehlikesi dolayısıyla Kiğı ilçesinde yarın (pazartesi) eğitime ara verildiği, hamile ve engelli kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedilen açıklamada, Yedisu ile Adaklı ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.



KASTAMONU'DA TAŞIMALI EĞİTİME KAR ENGELİ

Bir tatil haberi de Kastamonu'dan geldi. Kente taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, özellikle köylerde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Köylerimizdeki yoğun kar yağışının ardından köy yollarımızda gece buzlanma olacağı değerlendirildiğinden, sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimize münhasır olmak kaydıyla, pazartesi günü il genelinde, eğitim ve öğretime ara verilmiştir."



AĞRI'DA OKULLAR TATİL

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Ağrı'da da okullar tatil edildi.

Ağrı Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelinde 25 Aralık Pazartesi günü okulların tatil edildiğini duyurdu.

İl genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime ara verilirken, hamile, engelli veya kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli de 1 gün süre ile idari izinli sayılacak





ARTVİN'DE EĞİTİME 'KAR' ENGELİ

Kar yağışı Artvin'de etkili oldu. Ket genelinde eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kent genelinde kar ve olası buzlanma olaylarına karşı tüm okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Vali Ünsal paylaşımında, "Yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle, Artvin merkezde 25 Aralık Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kuru ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personellerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerinde bulundu.



VAN'IN 4 İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ



Van'da ise olumsuz hava koşulları nedeniyle Çaldıran ilçesindeki tüm okullarda, Muradiye, Çatak ve Özalp ilçelerinde de taşıma kapsamındaki okullarda yarın (pazartesi) eğitime ara verildi.

Muradiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, yoğun kar ve yollarda buzlanma tehlikesi dolayısıyla yarın (pazartesi) taşımalı eğitim kapsamındaki tüm okullarda eğitime ara verildiği kaydedildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Çaldıran ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm ilk ve orta dereceli okullar ile diğer eğitim kurumlarının yarın (pazartesi) tatil edildiği duyuruldu.

Çatak ve Özalp ilçelerinde de yoğun kar ve bazı mahalle yollarının kapalı olması nedeniyle taşıma kapsamındaki okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.



TUNCELİ

Bir tatil haberi de Tunceli'den geldi.

Kentin Pülümür ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Pülümür Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada; "İlçemizde yaşanan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 25 Aralık 2023 Pazartesi günü ilçemizdeki okullarda eğitim öğretime (1) bir gün süreyle ara verilmiştir” denildi.



Ayrıca, Bayburt il genelinde, Giresun'un Çamoluk ilçesi ile Karabük'ün Ovacık ve Eflani ilçelerinde eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.