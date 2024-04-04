13 oy farkı AKP ile MHP'yi karşı karşıya getirdi

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde Cumhur İttifakı ortakları AKP ve MHP, seçim sonuçları nedeniyle karşı karşıya geldi. Uğurludağ Belediye Başkanlığı seçimini 13 oy farkla AKP’li adayın kazandığı seçime itiraz eden MHP’liler, geçersiz kabul edilen 92 oyun yeniden sayılmasını istedi.

AKP’li adayın kazandığı Çorum’un Uğurludağ ilçesinde MHP, seçim sonuçlarına geçersiz sayılan 92 oy nedeniyle itiraz etti. İskilip İlçe Seçim Kurulu’nun itirazı reddetmesinin ardından AKP ve MHP üyeleri arasında tartışma yaşandı. MHP’liler, kentte eylem yaptı.

MHP Uğurludağ İlçe Başkanı Şuayip İpek, seçimlerde kendi adaylarının bin 533 oy aldığını, AKP'nin adayı olan mevcut başkanın ise bin 546 oy alarak 13 oyla kazanmış görünse de geçersiz sayılan 92 oyun yeniden sayılması için itirazda bulunduklarını belirtti. Şuayip İpek, geçersiz sayılan oyların kendi lehlerine olduğunu ileri sürdü.

İskilip ilçe Seçim Kurulu’na itirazda bulunduklarını da aktaran İpek, taleplerinin reddedildiğini bunun üzerine İl Seçim Kuruluna başvurduklarını dile getirdi. İpek, İl Seçim Kurulu'nun da taleplerini reddetmesi halinde haklarını Yüksek Seçim Kurulu’nda arayacakları söyledi.