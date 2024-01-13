13 yaşında adli kontrol

İstanbul'da bir ortaokulda 13 yaşındaki çocuğun ırkçılığa maruz bırakıldığı iddia edildi. Öğrenci velilerinin şikâyeti üzerine gözaltına alınan çocuk hakkında 'yurtdışına çıkış yasağı' verildi. Aile, çocuklarının başından beri uğradığı ırkçılıktan yakındı.

Haber Merkezi

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki bir ortaokulda 13 yaşındaki B.D'nin sistematik olarak ırkçılığa maruz kaldığı iddia edildi. İsmi nedeniyle sürekli dalga geçilerek, ''Sen Kürt’sün, teröristsin. PKK'lısın'' şeklinde sistematik ırkçılığa maruz kaldığı öne sürülen çocuğun aylardır içine kapandığı ve Kürtçeye dahi mesafeli olup okula gitmek istememesine neden olduğu kaydedildi. Olayı anlatan aile yakını, "Olay okul müdürüne iletildiğinde kalıcı bir çözüm bulunması beklenirken ikiliyi 'barıştırdığını' iddia ederek konuyu orada kapatıyor. Bu olayın kapanmadığını, aslında çok daha derin yaralara sebebiyet verdiğini öğrendik. Aynı sınıf arkadaşı tarafından resmi törenlerde camlara süsleme amacıyla asılan Türk bayrağı işaret edilerek ''Bu bizim bayrağımız, sizin değil!' şeklinde söylemlerle çocuk tahrik ediliyor ve bu kadar ırkçılığa maruz kalan çocuğumuz tüm bunlara dayanamayıp şiddete başvurmamak için bayrağı çekiştirip yırtılmasına sebep oluyor" dedi.

''PKK'LI ÇOCUĞA NASIL SU VERİRSİN''

Ertesi gün okul müdürünün çocuğa ırkçılık yapıp tahrik eden çocuğun velisini arayıp uzaklaştırma cezasını bildirdiğini anlatan aile yakını, "Veli okula gelip okulda olay çıkarıp 'benim çocuğumu nasıl okuldan uzaklaştırırsınız' deyip ırkçılığa maruz kalan çocuğumuzu da tehdit ediyor. Tüm bunlar yaşanırken çocuğumuzun velisi de yanında değil bu arada. İçinde bulunduğu durumu siz düşünün. Müdür velinin çocuğumuza uyguladığı saldırgan tavırlardan dolayı çocuğa su ikram ederken, söz konusu ırkçılığı sergileyen çocuğun velisi 'PKK'lı çocuğa nasıl su verirsin' diye müdüre çıkışıp ardından kocasını arıyor. Elbette ırkçılığın nasıl kolektif bir şekilde, aynı zamanda da miras olarak bırakıldığının müthiş bir örneğidir bu olay. Irkçı tavırlar sergileyen çocuğun babasının şikâyeti üzerine okula 4 polis aracı geliyor ve çocuğumuz çocuk şubeye alınıyor. Ardından Savcılığa çıkarılıyor" ifadelerini kullandı.

Savcı çocuk hakkında, ''Yurtdışı çıkış yasağı ve adli yerlere başvurma" cezası istedi.

Mahkeme de çocuk hakkında "adli kontrol" ve "yurtdışına çıkış yasağı" getirdi.

BEDEL ÖDETİLDİ

Yaşananlara aile yakını, "Bugün 13 yaşındaki bir çocuk -ki bu çocuk annesinin okula gittiğinde Kürtçe konuşmasını bile istemeyen bir çocuktu- devlet ve ırkçı bir ailenin el ele vermesiyle ülkeye küstürüldü. Bayrağa kırıldı ve 13 yaşında yurtdışına çıkışı yasaklandı. Bugün bir çocuğa Kürt olduğu için ırkçı bir ailenin ve savcının onayıyla bedel ödetildi. Bu çocuğu kazanmak için mücadele edilebilirdi. Bu çocuğun ailesinden örgüte katılan olmadı. Ailesi ona devlete düşman olmayı öğretmedi. Okula gitmeyi ve derslerinde başarılı olmayı öğütledi fakat bugün ırkçılık Türkiye'de oturduğunuz sırada dahi sizi rahat bırakmıyor. Bugün ırkçılık size yaşam hakkı tanımıyor. Bugün Türkiye'de ana babalar çocuklarına 13 yaşındaki bir Kürdün potansiyel PKK'lı olabileceğini öğretiyor ve çocuğunun yaptığı davranışın arkasında durup yarının Ogün Samastların yetişmesine tüm gücüyle destek veriyor. Bunu yaparken vatansever olduklarını düşünüyor ve bu vatanın yalnızca Türk'e ait olduğunu, dolayısıyla yaşam hakkının da Türk için olduğunu öğretiyorlar" sözleriyle tepki gösterdi.