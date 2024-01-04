13 yaşındaki çocuğa çarparak ölümüne neden olan kaymakamın cezası onandı

Alkollü şekilde kullandığı araçla 13 yaşındaki Muhammed Çelik’in ölümüne neden olan Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu hakkında verilen 2 yıl 2 ay 20 günlük hapis cezası istinaf mahkemesinde onandı.

Batman'da Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu'nun 15 Temmuz 2022 tarihinde kullandığı resmi plakalı ciple 13 yaşındaki Muhammed Çelik’e çarparak ölümünü neden olması üzerine yargılandığı davada aldığı hapis cezası onandı.

MA'nın haberine göre; Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaşanan olay sonrası Kaymakam Server Sinanoğlu'nun kaza sırasında alkolü olduğu ve hız limitini aştığı tespit edildi. Diyarbakır 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Kaymakam Sinanoğlu'na “Bilinçli taksirle ölüme neden olmak”tan 1 yıl 14 ay 20 gün hapis cezası verildi. Tarafların karara itirazları üzerine dava dosyası Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderildi.

Başvuruları inceleyen 10’uncu Ceza Dairesi, olay yerinde toplanan deliller doğrultusunda suçlu olduğunu kabul eden sanığın “kaza” savunmasını kabul etmedi. Yargılamayı yapan mahkemenin cezayı artırıcı ya da azaltıcı sebeplerde takdir yetkisi kullandığını belirten istinaf, verilen cezanın yanlış hesaplanması dışında yerel mahkemenin kararında isabetsizlik göremedi.

CEZA YANLIŞ HESAPLANDI



Kararda sanığa verilen 2 yıl 8 ay hapis cezasında altıda bir oranında indirim yapılırken 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası yerine, hesap hatası yapılarak 1 yıl 14 ay 20 gün hapis cezası olarak belirlenmek suretiyle eksik ceza tayin edildiği belirtildi.

Yapılan hesap hatasının yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bir aykırılık olduğu vurgulanan kararda, İstinaf, hatalı hesaplamanın düzeltilerek istinaf başvurularının reddine karar verildi.

TEMYİZ YOLUNU KAPATTI



Kararı “kesin” olmak üzere oy birliğiyle alan İstinaf Mahkemesi, böylelikle kararın temyiz edilmesi yolunu da kapatmış oldu.