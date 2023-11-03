13 yaşındaki çocuğu istismar edip intiharına neden olan 3 sanığa beraat!

Şemdinli’de 3 kişi tarafından cinsel istismara uğradıktan sonra intihara sürüklenen 13 yaşındaki Esra Yücel davasında 3 erkek hakkında beraat kararı verildi. 42’şer yıl ile yargılanan Veysi, Zahir ve Nihat Yılmaz adlı kuzenler beraat etti.

Şemdinli’de 13 yaşında iken cinsel istismara uğrayan ve ardından intihar eden Esra Yücel için 7 yıldır devam eden duruşmanın son celsesi bugün görüldü.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Oğlaklı köyünde yaşayan 11 yaşındaki Esra Yücel, 2016 yılında çöp atmak için dışarı çıktığında Veysi, Zahir ve Nihat Yılmaz adlı kuzenler tarafından istismara uğramış, istismar anını kamerayla görüntüleyen failler, Esra Yücel’i olayı kimseye anlatmaması için ölümle ve görüntüleri yaymakla tehdit etmişti.

Daha sonra failler tarafından uçurumdan atılan Esra Yücel, bir sonraki gün köylüler tarafından bulunarak hastaneye kaldırılmış, kaldırıldığı hastanede alınan ilk ifadesinde istismarı anlatan Yücel, yaklaşık bir ay sonra verdiği savcılık ifadesinde sanıkların isimlerini de beyan etmişti.

İNTİHAR ETTİ

Çocuğun ifadesi doğrultusunda üç zanlı, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 aylık tutukluluklarının ardından DNA testleri, HTS ve PTS kayıtlarına ve çocuğun beyanlarına rağmen, ‘somut delil yok’ gerekçesiyle sanıklar hakkında tahliye kararı verilmişti. Sanıkların serbest bırakılmasının ardından Esra Yücel, 2017’nin şubat ayında yaşamına son vermişti.

Beraat ettiler. Aklım almıyor, vicdan kabul etmiyor. İlk davada 42'şer yıl ceza, istinaftan sonra beraate nasıl döndü? https://t.co/8tterFunja — Timur Soykan (@timursoykan) November 3, 2023

BERAAT KARARI

BirGün Gazetesi yazarı Timur Soykan, 42 yıl hapisleri istenen 3 sanığın bugün görülen karar davasında beraat edildiğini duyurdu.

Soykan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Beraat ettiler. Aklım almıyor, vicdan kabul etmiyor. İlk davada 42'şer yıl ceza, istinaftan sonra beraate nasıl döndü?" ifadelerini kullandı.