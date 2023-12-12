13 yaşındaki çocuk, okul arkadaşını inşaatın çatısında bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'nin Melilgazi ilçesinde 13 yaşındaki T.Ş, tartıştığı okul arkadaşı 12 yaşındaki S.D'yi inşaatın çatı katında bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin bilgisayar oyunu nedeniyle işlendiği iddia ediliyor.

Kayseri’de 13 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi, tartıştığı arkadaşını inşaatın çatı katında bıçaklayarak öldürdü.

Melikgazi'ye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Öğüt Sokak üzerindeki bir inşaatın çatı katında meydana gelen olayda, aynı okulda okuyan 8. sınıf öğrencileri S.D. (12) ile T.Ş. (13) öğle arasında okuldan ayrıldı.

Okuldan uzaklaşan ikili, sokak üzerinde bulunan bir inşaata girdi. İnşaatın çatısına çıkan T.Ş. burada, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanındaki bıçak ile S.D.’ye saldırdı.

S.D, vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı müdahalede çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

BİLGİSAYAR OYUNU İDDİASI

S.D.’nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayın ardından eve giden ve durumu ailesine anlatan T.Ş. de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Cinayetin "bilgisayar oyunu" nedeniyle işlendiği iddia edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.