13 yeni İETT otobüsü sefere başladı

İBB'ye bağlı İETT, 13 yeni otobüs daha aldı. Böylece alımı yapılan 150 adet yeni otobüsün 55'i hizmete başlamış oldu.

Güncel 03.05.2024 10:50 Giriş: 03.05.2024 10:50

Güncelleme: 03.05.2024 10:56 Kaynak: Haber Merkezi

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