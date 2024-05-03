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13 yeni İETT otobüsü sefere başladı

İBB'ye bağlı İETT, 13 yeni otobüs daha aldı. Böylece alımı yapılan 150 adet yeni otobüsün 55'i hizmete başlamış oldu.

Güncel
  • 03.05.2024 10:50
  • Giriş: 03.05.2024 10:50
  • Güncelleme: 03.05.2024 10:56
Kaynak: Haber Merkezi
13 yeni İETT otobüsü sefere başladı

HABER MERKEZİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İETT, 13 yeni otobüs daha aldı.  

100 yolcu kapasiteli 13 otobüsün daha hizmete başlamasıyla alımı yapılan 150 adet yeni otobüsün 55'i hizmete başlamış oldu. 

Filoya gelen ilk otobüslerin güzergahları ise şöyle:

80 / Kazlıçeşme – Eminönü 
32T / Cevatpaşa – Taksim
80T / Kazlıçeşme – Taksim
85C / Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa – Kazlıçeşme
MK97 / Çavuşpaşa – Zeytinburnu 
MR10 / Zeytinburnu – Kazlıçeşme 
MR11 / Kazlıçeşme – Topkapı 
32 M / Cevatpaşa – Mecidiyeköy 
31 / Kuyumcukent - Yenikapı

Önümüzdeki günlerde gelecek yeni otobüslerin de Avrupa Yakası’nın diğer bölgelerinde ve Anadolu Yakası’nda hizmet vermeye başlaması planlanıyor. 

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