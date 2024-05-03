13 yeni İETT otobüsü sefere başladı
İBB'ye bağlı İETT, 13 yeni otobüs daha aldı. Böylece alımı yapılan 150 adet yeni otobüsün 55'i hizmete başlamış oldu.
HABER MERKEZİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İETT, 13 yeni otobüs daha aldı.
100 yolcu kapasiteli 13 otobüsün daha hizmete başlamasıyla alımı yapılan 150 adet yeni otobüsün 55'i hizmete başlamış oldu.
Filoya gelen ilk otobüslerin güzergahları ise şöyle:
80 / Kazlıçeşme – Eminönü
32T / Cevatpaşa – Taksim
80T / Kazlıçeşme – Taksim
85C / Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa – Kazlıçeşme
MK97 / Çavuşpaşa – Zeytinburnu
MR10 / Zeytinburnu – Kazlıçeşme
MR11 / Kazlıçeşme – Topkapı
32 M / Cevatpaşa – Mecidiyeköy
31 / Kuyumcukent - Yenikapı
Önümüzdeki günlerde gelecek yeni otobüslerin de Avrupa Yakası’nın diğer bölgelerinde ve Anadolu Yakası’nda hizmet vermeye başlaması planlanıyor.