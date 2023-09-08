13 yılda AKP’li belediyelerden 104 iş aldı: Kızılay Şube Başkanı Ayhan Balcı ihale zengini

AKP’den 2011 yılında milletvekili seçilen ancak seçilemeyen Kızılay Zeytinburnu Şube Başkanı Ayhan Balcı’nın yandaş belediyelerden 13 yılda 94 milyon 541 bin 367 TL ile 104 ihale aldığı ortaya çıktı.

AKP’li belediyelerin ihaleleri Kızılay Zeytinburnu Şube Başkanı Ayhan Balcı’ya verildi. Balcı’nın şirketleri, 13 yılda 104 ihale aldı.

Cumhuriyet’ten Nagihan Yılkın’ın haberine göre, AKP’li Eyüpsultan Belediyesi’nin Ağustos ayında açtığı “2023 Çanakkale-Edirne ve Bursa tarihi ve kültürel gezi organizasyonu” ihalesini, Balcı’nın şirketi aldı.

Balcıoğlu Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile belediye arasında 28 Ağustos gün sözleşme imzalandı. 54 günlük gezi organizasyonunu kapsayan ihalenin bedeli, 2 milyon 514 bin 300 TL.

AKP'Lİ BELEDİYELERDEN 104 İHALE

Zeytinburnu Belediyesi’nin “Bilim Zeytinburnu Projesi’nin araştırma ve geliştirme hizmetleri kapsamındaki giderlerinin karşılanması” ihalesini ise yine Ayhan Balcıoğlu ve kardeşine ait Ender Elektronik şirketi aldı.

Belediyenin 29 Ağustos’ta şirketle imzaladığı işin bedeli yaklaşık 1 milyon 400 bin TL.

Ayhan Balcı ve kardeşi Turcan Balcı’ya ait Ender Elektronik ile Balcıoğlu Gıda Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şirketi, son 13 yılda, büyük bir kısmı Zeytinburnu olmak üzere Başakşehir, Bahçelievler, Beykoz, Beyoğlu ve Güngören belediyelerinden 104 ihale aldı.

104 ihalenin toplam sözleşme bedeli 94 milyon 541 bin 367 TL oldu.

DEPREMDEN 6 SAAT SONRA İHALE

Balcı daha önce Kahramanmaraş merkezli depremden altı saat sonra Bahçelievler Belediyesi’nin düzenlediği “temizlik malzemeleri alımı” ihalesine girmesiyle de dikkat çekmişti.