13 yıldır radyasyon saçıyor

2011’de deprem ve tsunami felaketi sonrası zarar gören nükleer santral felaket saçmaya devam ediyor. Yetkililer, Fukuşima Dai-İçi Nükleer Santralı’nda n5,5 ton radyoaktif madde içeren su sızdığını doğruladı.

Haber Merkezi

Japonya’da 2011 yılında meydana gelen deprem ve tsunaminin ardından hasar gören ve radyoaktif atık suların 2023 yılında okyanusa bırakılmaya başlandığı Fukuşima Dai-İçi Nükleer Santralı’nda radyoaktif su sızıntısı tespit edildi. Devlet televizyonu NHK’nin haberine göre, santralda biriken kirli sudan radyoaktif maddeleri arındıran sistemin bulunduğu binanın havalandırmasında sızıntı saptandı. Radyoaktif madde içeren yaklaşık 5,5 ton kirli suyun, binanın havalandırma çıkışı etrafına sızdığı tespit edildi. Sisteme kirli su akışının durdurulmasıyla, sızıntı kesildi.

Santral işleticisi Tokyo Electric Power (TEPCO) yetkilileri, suyun, "sezyum ve stronsiyum dahil 22 milyar bekerel radyoaktif madde içerebileceği" tahmininde bulundu.

Radyoaktif madde içeren suyun büyük bir kısmı toprağa sızarken, yakın bölgedeki drenaj kanallarındaki incelemelerde önemli düzeyde anormallik saptanmadı.

Radyoaktif içeren suyu okyanusa boşaltmakla uğraşan işletici firmanın, suyun sızdığı bölgeyi ‘‘girilmez’’ statüsüne aldığı, bu bölge ve çevresindeki toprağın toplanması dahil prosedürleri ivedilikle başlattığı aktarıldı.

FELAKET 2011’DE BAŞLADI

Mart 2011’de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santralı’ndaki dört nükleer reaktörden üçünde hasara yol açmış, radyoaktif serpinti nedeniyle santralın çevresi ‘tahliye bölgesi’ ilan edilmişti. Tesis bünyesindeki 1 ve 3 numaralı reaktörlerde oluşan çekirdek erimesi sonrası, reaktörlerin soğutulması için içlerine su basılmaya başlandı. İşlem gören ve radyoaktif özellik kazanan atık su zamanla birikti. TEPCO, santraldakı radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılmasını Ağustos 2023’te başlattı. Boşaltımın ilki 24 Ağustos-11 Eylül, ikincisi 5-23 Ekim, üçüncüsü 2-20 Kasım’da tamamlandı.

Atık su, deniz altına inşa edilen tünel vasıtasıyla kıyıdan 1 kilometre açığa boşaltılıyor. Marta kadar toplam 31 bin 200 ton atık su Pasifik Okyanusu’na boşaltılacak. Santraldakı reaktörleri soğutma işlevi gören saf su içinde oluşan radyoaktif maddeler, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) sayesinde trityum materyali haricinde ayrışıyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Temmuz 2023’teki nihai raporunda, Japonya’nın atık su tahliye planının, güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu duyurmuştu.

TEPKİLER BÜYÜDÜ

Plan, bölgede yaşayan balıkçıların ve çevre koruma aktivistlerinin yanı sıra başta Çin olmak üzere komşu ülkelerin tepkisine sebep olurken, Çin, Japonya’dan gelecek deniz ürünlerine ithalat yasağı getirdi. Japonya Başbakanı Fumio Kişida ise bu eleştiri, tepki ve protestolara bölgeden gelen deniz ürünlerini yiyerek karşılık verdi.