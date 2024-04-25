130 ülkede 50 milyondan fazla işçiyi temsil eden IndustriALL'dan Vali Gül'e Taksim yasağı kınaması

Küresel Sanayi İşçileri Sendikası (IndustriALL) Genel Sekreteri Atle Hoie, İstanbul Valisi'ne 1 Mayıs'ta Taksim'in yasaklanmasına ilişkin tepki mektubu gönderdi. IndustriALL'ın Türkiye dahil 130 ülkede 50 milyondan fazla işçiyi temsil ettiğini vurgulayan Hoie, "Valiliğinizin, işçi ve sendikaların bu yıl Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs kutlamaları düzenlemesine izin vermeyecek bir yasak ilan ettiğini duyduğumuzda öfkeliyiz” dedi.

Emek Servisi

Küresel Sanayi İşçileri Sendikası (IndustriALL) Genel Sekreteri Atle Hoie, İstanbul Valisi Davut Gül’e Taksim yasağına ilişkin mektup gönderdi. Yasak kararına tepki gösteren Hoie, “Bu mektubu size Türkiye dahil 130 ülkede 550 üye kurumu bulunan, madencilik, enerji ve imalat sektörleri de dahil olmak üzere 50 milyondan fazla işçiyi temsil eden IndustriALL adına yazıyorum. Valiliğinizin, işçi ve sendikaların bu yıl Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs kutlamaları düzenlemesine izin vermeyecek bir yasak ilan ettiğini duyduğumuz için öfkeliyiz” dedi.

SEMBOLİK ÖNEMİ VAR

Hoie mektubunda şu ifadeleri kullandı:

“Taksim Meydanı, 1977'deki gösterilerde 41 işçinin öldürülmesi nedeniyle tüm sendikal hareketin hafızasında özel bir yere sahiptir. Taksim Meydanı, hukuki, tarihi ve toplumsal açıdan 1 Mayıs kutlamalarının sembolik alanıdır. Bu keyfi ve hukuka aykırı bir yasaktır. Yerel yargı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu konuda bir karar vererek 1 Mayıs kutlamalarının Taksim Meydanı'nda yapılmasının her emekçinin hakkı olduğuna karar verdi. Bu nedenle her işçinin 1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlama hakkının önündeki tüm engellerin kaldırılması gerekir. 1 Mayıs kutlamalarının Taksim Meydanı'nda düzenlenmesine yönelik yasağın kaldırılması çağrısında bulunuyoruz. Küresel birliğimiz, Türk kız ve erkek kardeşlerimizin 1 Mayıs kutlamalarının Taksim Meydanı'nda yapılması talebini desteklemeye devam edecektir.”