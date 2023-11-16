133 kilometrekarede mayın var!

Türkiye’de yoğun temizlik çalışmalarına rağmen hâlâ toplam 133 kilometrekarelik alanın mayınlı olduğu bildirildi. Türkiye dünyanın mayın açısından en "kirli" ülkeleri arasında yer aldı.

1997 yılında kara mayınlarının yasaklanması için başlattığı kampanyayla Nobel Barış Ödülü sahipleri arasında yer alan Handicap International (HI) kuruluşu, 2022 yılında kara mayınlarının kullanımı ve ülkelerdeki durumla ilgili raporunu yayımladı. HI'nin rapora göre 2022 yılında dünyada en az bin 661 kişi mayınlar ve patlamamış bombaların infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdi, 3 bin 15 kişi yaralandı. Patlamalar sonucunda ölümlerde Suriye, üst üste üçüncü yıl da başı çekti. Türkiye'nin son bildirimine göre 5 bin 728 kara mayını bulunuyor. 2022'de kullanılan mayın sayısı ise 629.

EN "KİRLİ"LER ARASINDA

Türkiye, taraf devletler arasında en fazla mayın kirliliğine sahip sekiz ülke arasında yer alıyor. Türkiye'nin verilerine göre topraklarında, mayın varlığı teyit edilmiş 133,39 kilometrekarelik tehlikeli alan bulunuyor. Mayın kirliliğinin en yoğun olduğu bölgeler İran, Irak ve Suriye sınırında yer alıyor. Rapora göre Türkiye aynı zamanda 2022'de en fazla mayın temizliği ve imha gerçekleştiren ülke oldu.

HAYATINI KAYBEDEN YA DA AĞIR YARALANANLARIN SAYISI:

Suriye: 834

Ukrayna: 608

Yemen: 582

Myanmar: 545