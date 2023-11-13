14. Arkeoloji Sempozyumu 'Eski Anadolu'da Arkeoloji ve Toplum' başlığıyla düzenlenecek

Türkiye’deki çeşitli antik kentlerde kazı çalışmaları yürüten 18 İtalyan arkeoloji misyonu, İtalyan Kültür Merkezi tarafından düzenlenen 14. İstanbul İtalyan Kültür Merkezi Arkeoloji Sempozyumu’nda bir araya gelecek. Türk kurumlarıyla işbirliği hâlinde çalışan İtalyan ekiplerin kazıları, keşif süreçlerini, buluntuları ve hedeflerini anlatacakları “Eski Anadolu'da Arkeoloji ve Toplum: Türkiye’deki Arkeolojik Çalışmalara Eğitim, Araştırma ve Kazıda İtalya Katkısı” başlıklı sempozyum, 17-18 Kasım İtalyan Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

İstanbul İtalyan Kültür Merkezi Arkeoloji Sempozyumu, bu yıl 14. kez Türkiye’de çalışmalarını sürdüren İtalyan arkeologları ağırlamaya hazırlanıyor.

İstanbul İtalyan Kültür Merkezi Müdürü Salvatore Schirmo’nun girişimiyle ve Ankara İtalyan Büyükelçiliği himayesinde düzenlenen sempozyum, Türk meslektaşlarıyla birlikte çalışan İtalyan arkeologlara, sahada yürütülen kazı ve araştırmaların sonuçlarını karşılaştırma olanağı sağlıyor.

Prehistoryadan Bizans dönemine ve Hitit çağına kadar insanlık tarihinin en temel dönemleri üzerinde çalışmalar yürüten toplam 18 İtalyan arkeoloji misyonu, Anadolu’daki arkeolojik kazılara katkılarda bulunuyor.

Malatya-Arslantepe, Gaziantep-Karkamış, Yozgat-Uşaklı Höyük, Niğde-Kınık Höyük, Mersin-Yumuktepe, Kayseri-Kültepe, Mersin-Elaiussa, Denizli-Hierapolis gibi birçok önemli antik kentte çalışmalarını sürdüren ekipler, 17-18 Kasım 2023 tarihlerinde Beyoğlu’ndaki İtalyan Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek “Eski Anadolu’da Arkeoloji ve Toplum: Türkiye’deki Arkeolojik Çalışmalara Eğitim, Araştırma ve Kazıda İtalya Katkısı” başlıklı sempozyumda çalışmalarına dair yeni bulguları paylaşacaklar.

17 Kasım Cuma günü 09.30’da İtalya Büyükelçisi Giorgio Marrapodi ve İstanbul İtalyan Kültür Merkezi Müdürü Salvatore Schirmo’nun açılış konuşmalarıyla başlayacak olan sempozyum, iki gün boyunca Türkiye’nin ve İtalya’nın önemli üniversitelerinden akademisyenleri farklı konu başlıklarıyla ağırlayacak.

Sempozyum, 18 Kasım Cumartesi akşamı 18.30’da, dönemin müzik aletlerinin yeniden üretilerek seslendirileceği ve eski uygarlıkların tarihinin şarkılar aracılığıyla yayıldığını anlatan Hitit müzikleri konseriyle sona erecek.

Konuşmaların İtalyanca ve Türkçe simultane tercümeyle gerçekleştirileceği “Eski Anadolu’da Arkeoloji ve Toplum: Türkiye’deki Arkeolojik Çalışmalara Eğitim, Araştırma ve Kazıda İtalya Katkısı” başlıklı 14. İstanbul İtalyan Kültür Merkezi Arkeoloji Sempozyumu’nda paylaşılan bulgular, önümüzdeki günlerde ayrıca kitap haline de getirilecek.