14 gün sürecek bütçe görüşmeleri yarın başlıyor

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri yarın başlayacak. 14 gün sürecek olan bütçe görüşmeleri, cumartesi ve pazar günleri aralıksız toplanacak.

TBMM Genel Kurulu'nda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri yarın başlayacak.

Genel Kurul'da, yarın başlayacak bütçe görüşmeleri belirlenen takvime göre 14 gün sürecek. Cumartesi ve pazar günleri dahil aralıksız toplanacak Genel Kurul, günlük programını tamamlayıncaya kadar çalışacak.

Görüşmelerin ilk gününde Genel Kurula, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, başkanlık edecek.

Bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler, yarın yapılacak. Genel Kurulda saat 12.00'de başlayacak görüşmelerde hükümet adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Saadet Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Bülent Kaya ile İstanbul Milletvekili Selim Temurci, İYİ Parti'den Grup Başkanı Koray Aydın ile İzmir Milletvekili Ümit Özlale, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül, HEDEP'den Eş Genel Başkanlar Tülay Hatımoğulları Oruç ile Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkan Özgür Özel, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ile Grup Başkanı Abdullah Güler konuşacak. Ayrıca Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar şahsı adına konuşma yapacak.

Kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları üzerindeki müzakereler 10 turda ele alınacak. Gruplar ve hükümetin turlardaki konuşma süreleri, 60'ar dakika olacak.