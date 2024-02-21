14 ilde 'FETÖ' operasyonu: 67 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde 'FETÖ'ye yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen 'Kıskaç-7' operasyonunda 67 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen 'Kıskaç-7' operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

67 şüphelinin gözaltına alındığını açıklayan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca Antalya, Manisa, Ankara, Aydın, Konya, Artvin, İstanbul, Bilecik, Edirne, Uşak, Isparta, Şanlıurfa, Kırşehir ve Elazığ'da FETÖ'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yerlikaya, operasyon görüntülerini paylaşarak şu bilgileri verdi:

"Kıskaç-7 operasyonlarında şüphelilerin örgütün güncel yapılanması, sözde askeri mahrem yapılanması ve emniyet mahrem yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları, münferit sınav soruşturmaları kapsamında, sınav öncesinde soruların kendilerine verildiğine dair haklarında beyan bulunan ve mülakatlarda avantajlı olarak kodlandıkları, dijital materyallerle ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu çok miktarda para ve dijital materyal ile örgütsel dokümana el konuldu. 1 Haziran 2023'ten günümüze kadar FETÖ’ye yönelik toplam 4 bin 22 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6 bin 45 şüpheli yakalandı."