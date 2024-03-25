14 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi kamu binaları yapıyormuş

Maraş merkezli depremlerde yıkılan Fuat Seçkin apartmanının müteahhidinin kamu binalarının inşaatını yaptığı öne sürüldü. Gazeteci İsmail Saymaz, “Yaptığı bina 14 insana mezar olduğu halde nasıl oluyor ya kamu binalarının ihalesine girebiliyor?” dedi.

Hatay’da 6 Şubat depreminde 14 kişinin öldüğü Fuat Seçkin apartmanının müteahhidi Selahattin Yüksel’in Antakya Galericiler ve Dericiler sitelerinin, ağır hasar gören Hatay Ticaret Odası’nın ve kamu binalarının inşaatını yaptığı iddia edildi.

Söz konusu iddiayı köşesine taşıyan Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Fuat Seçkin apartmanının müteahhidin avukatı Fevzi Randa’nın savunmasında Yüksel’in depremden sonra müteahhitliğe devam ettiğini, kamu binaları inşa ettiğini açık ettiğini aktardı.

Saymaz bugün yayımlanan "Deprem suçlusu müteahhit kamu binaları yapıyormuş!" başlıklı yazısında, “Selahattin Yüksel’in yaptığı bina 14 insana mezar olduğu halde nasıl oluyor ya kamu binalarının ihalesine girebiliyor? Antakya’da Galericiler ve Dericiler sitelerinin ve Hatay Ticaret Odası’nın inşaatlarını nasıl alabiliyor?” diye sordu.

Saymaz yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Hatay’da 6 Şubat depreminde 14 insanın can verdiği apartmanın müteahhidi Antakya Galericiler ve Dericiler sitelerinin, ağır hasar gören Hatay Ticaret Odası’nın ve kamu binalarının inşaatını yapıyormuş!

ANNE VE BABASI ÖLDÜ

Cebrail Mahallesi Ayşe Fitnat Hanım Caddesi üzerindeki Fuat Seçkin ve Halide Seçkin apartmanları müteahhit Selahattin Yüksel tarafından 2013’te yerinde dönüşümle arka arkaya inşa edildi.

6 Şubat sabahı Fuat Seçkin yıkıldı, 14 kişiye mezar oldu.

Ölenler arasında Yüksel’in anne ve babası da vardı.

Yüksel’in oturduğu arkadaki Halide Seçkin Apartmanı ayakta kalmayı başardı.

Niçin mi?

İlk neden, beton ve demir kalitesi.

Apartmanın beton değeri uluslararası standardın çok altındaydı. Zemin katta kullanılan demirlerle üst kattakilerin değeri farklıydı. Yüksel ve şantiye şefi Emre Çıray için yakalama kararı verildi.

Yüksel, ifadesinde “Bina yan binanın üzerine düşmesi sebebiyle yan yattı” dedi.

İki şüpheliye yurt dışına çıkış yasağı kondu.

DEMİRLERİ KESTİRDİ

Avukat Merve Gül Tuna, soruşturmanın seyrini değiştirecek bir tanığa ulaştı:

Halide Seçkin Apartmanı’nın görevlisi Hasan Özkan.

Özkan’a göre yıkılan apartmanın zemin katında müteahhite ait Yüksel Proje Müşavirlik İnşaat Şirketi’nin ofisi vardı. Yüksel, ofis ve asma katı birleştirmek için demirleri kestirmişti.

Ayrıca Özkan, işe girdiği tarihte, apartmanın yapı kullanma izninin olmadığını ve sonradan alındığını söyledi. İzin alındıktan sonra kaçak kat yapıldığını ifade etti. Kaçak çatı katında oturanlar Yüksel’in depremde vefat eden annesi ve babasıydı.

ADLİYEDEN KAÇTI

Özkan’ın ifadesi üzerine Hatay 1. Sulh Ceza Hakimliği, “yeni deliller karşısında adli kontrol tedbirinin yetersiz kalması ve ölü sayısının fazla olması dikkate alınarak” Yüksel ve Çıray’ı 11 Mayıs 2023’te savcılığa çağırdı. Yüksel, adliyeye gelmeyince yakalama kararı çıkarıldı.

İddiaya göre...

Yüksel, aslında adliyedeydi.

Yakalama kararını öğrenerek firar etti.

Avukat Tuna, yerini bildirdiği halde baskın yapılmadı.

Yüksel, iki ay kaçtıktan sonra, 13 Temmuz’da geldiği savcının odasında ifade verdi. İfade üzerine yakalama kararı kaldırılarak, salıverildi. Yüksel’in tutuklanmasını isteyen savcı her ne olduysa iki ay sonra onu makamından serbest bıraktı.

Çıray hakkındaki tedbir tümden kaldırıldı.

Dava bile açılmadı.

9 Ocak’ta “O müteahhidi kim koruyor?” başlıklı köşe yazımdan sonra Yüksel için kum saati tersine çevrildi.

Yüksel, 18 Mart’ta yakalandı. Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmaktan Hatay 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Yüksel, zarar görmüş karotlardan örnek alındığını...

Yan bina üzerine düştüğü için Fuat Seçkin Apartmanı’nın devrildiğini...

Hiçbir kolon ve kirişin zarar görmediğini savundu.

“Zaten anne ve babamı orada kaybettim. Ailemizin yaşayacağı binayı kötü malzemeyle yapmış olmamız mümkün değildir” dedi.

KAMU BİNALARI YAPIYORMUŞ

Ardından avukatı Fevzi Randa söz aldı.

Randa, savunmasında büyük bir skandalı ifşa etti.

Yüksel’in depremden sonra müteahhitliğe devam ettiğini, hatta kamu binaları inşa ettiğini söyledi.

Randa: “Müvekkilimiz(in) hali hazırda kamu binaları, Antakya Galericiler Sitesi ve Dericiler Sitesi’nin inşaatı, Hatay Ticaret Odası’nın hizmete sokulması için çalışmaları devam etmektedir.”

Yüksel, cezaevine gönderildi."