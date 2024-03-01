14 köpek zehirlenmişti: Hayvanseverlerden Gökçeada'da eylem

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde son zamanlarda yaşanan sokak hayvanları zehirlenmesine karşı hayvanseverler sokağa çıktı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde biri sahipli olmak üzere 14 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü tespit edilmesine Gökçeada halkı tepki gösterdi.

Hayvanseverler, ‘’Hayvanlara Şefkat, Doğaya Saygı’’, ‘’Hayvana, Doğaya, Yeryüzüne Özgürlük", ‘’Gökçeada Hayvanlarına Sahip Çıkıyor ’’ yazılı pankartlar taşıyarak Belediye Meydanı’na yürüdü.

Yürüyüşün ardından komitesi adına basın açıklamasını okuyan Aslı Bektaş, sokak hayvanlarına sahip çıktıklarını kaydetti.

Bektaş, “Bugün burada adamızın sokak hayvanlarına sahip çıktığını görüyoruz. Son zamanlarda yaşanan hayvan ölümleri bizleri üzmüştür. Bu katliamı yapanların adalet önünde hesap vermesini istiyor ve suç duyurusunda bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde biri sahipli olmak üzere 14 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü tespit edilmiş, ilçede veterinerlik yapan Ali Kutluca incelemede köpeklerin kana direkt karışan çok kuvvetli zehre maruz kaldığını belirlediklerini söylemişti. Gökçeada Belediye Başkanvekili Ercan İpek ise konunun ayrıntılı olarak araştırıldığını açıklamıştı.