14 Şubat 2024 Antalya'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı?

Olumsuz hava koşulları tüm ülkeyi etkisi altına almasıyla birlikte milyonlarca veli ve öğrenci 14 Şubat 2024 okullar tatil mi sorusunu araştırmaya başladı. MEB, Valilik ve Kaymakamlıklar tarafından kar tatili ilan edilen iller listesine dair henüz bir açıklama gelmedi ancak birçok yurttaş 14 Şubat 2024 Antalya'da okullar tatil mi sorusunu sorguluyor. Peki, 14 Şubat 2024 okullar tatil mi? Yarın okul var mı? Meteoroloji tarafından uyarılan iller hangileri?

14 Şubat 2024 okullar tatil mi? | Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte olumsuz hava koşulları ülkeyi etkisi altına almaya başladı. Birçok ilde yoğun kar yağışı sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Valilik ve Kaymakamlıklar tarafından okullarda eğitim öğretime ara verilmesi bekleniyor. Öğrenci ve veliler 14 Şubat 2024 okullar tatil mi sorusunu araştırmaya koyuldu. Peki, 14 Şubat 2024 Antalya'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? Meteoroloji hangi illeri uyardı? İşte detaylar.

14 Şubat 2024 Antalya'da okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Isparta, Burdur, Antalya ve Muğla için turuncu kod uyarısında bulundu.Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunda yerel kuvvetli yer yer çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.Antalya'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların merkez ilçelerinde (Konyaaltı, Döşemealtı, Kepez, Muratpaşa, Aksu, Kemer) çok kuvvetli yer yer şiddetli, batı ilçeleri (Kumluca, Finike, Demre,Kaş) ile gece saatlerinden sonra Serik'de kuvvetli ve çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Antalya’da olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa ilçelerinde 14 Şubat Perşembe günü için okullarda eğitime yarın eğitime ara verildi.

Haftalık Hava Tahmini

🗓️(14 - 20 Şubat 2024)

Hava sıcaklıklarının yağışla birlikte biraz azalacağı ancak ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/QpJGLVONRT — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 13, 2024

Antalya'da okullar tatil

Antalya’da olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa ilçelerinde okullarda eğitime yarın için ara verildi.



Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde dün geceden bu yana devam eden kuvvetli yağış, sel ve taşkınların ardından hayatın normale dönmesi için tüm kurum, kuruluş ve gönüllü vatandaşlarımızla beraber çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede, yaptığımız son değerlendirme neticesinde, halen devam eden olumsuz hava koşulları sebebiyle, eğitim başta olmak üzere, kamu hizmetlerinde aksama olmaması ve vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması için; 14 Şubat 2024 tarihinde, 5 merkez ilçemizde (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa); eğitim kurumlarında 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir.



Kamu kurumlarında çalışan 0-6 yaş arası çocuğu olan kadın kamu personelleri 1 gün idari izinli sayılacaktır.



Antalya merkez ilçelerinde hizmet veren kreş ve gündüz bakımevleri olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Şubat 2024 Çarşamba günü bir gün süre ile tatil edilmiştir. 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır” denildi.