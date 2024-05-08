14 yıldır bitmeyen yolun çilesini yurttaş çekiyor

Haber Merkezi

Van’da birçok kez temel atma töreniyle açılışı yapılan ve iktidarın her seçim propagandasına dönüştürdüğü "Van Çevre Yolu" projesi, 14 yıldır tamamlanmadı. MA’ya konuşan yurttaşlar yol yapımı için arazilerine el konulduğunu söyledi.

Mağdur hak sahiplerinden olan ve Karşıyaka mahallesinde yaşayan Abdülkerim Sürücü "Tapulu arsama resmi kurumlar ortak edilmiş. İtirazda bulundum ancak bir çözüm bulamadım. Bir yılda arazilerimize 3 kez 18’inci Madde uygulandı. Kanunlar ve yasalar burada geçerli olmuyor. Bu madde ile birlikte arsama 4 kişi ortak olmuş. Yine mahallenin yolu imarda yol olarak görünmüyor. Bu yol kapatılırsa hiçbirimiz evimizden çıkamayacağız. Kayyım döneminde defalarca yetkilere başvurdum ama muhatap bulamadım. Burada en ufak bir yağmurla birlikte sel oluşuyor. Mahallede bulanan dere bataklık alan. Buna rağmen imara açıldı. Bu bir rant anlayışı ve ganimete çökme zihniyetidir" dedi.

Mahalle sakinlerinden İskan Elter ise, şu sözlerle tepkisini dile getirdi: "Benim 12 yıl önce aldığım müstakil tapu 5 parçaya bölünerek, 36 kişi ortak edilmiş. Kayyım döneminde birçok yere başvurduk. Ancak kimse ilgilenmedi. Biz tapularımızı istiyoruz.”