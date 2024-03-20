141 yıllık Pinokyo’nun müzikal masalı CRR’de

Buse İlkin YERLİ

141 yaşındaki küçük ahşap kuklanın masalsı dünyası yeniden canlanıyor. Pinokyo, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda, müzik ve anlatı sanatının kesiştiği noktada, çocuklar ve çocuk kalanlarla buluşmaya hazırlanıyor.

Piyanist, orkestra şefi ve opera bestecisi Bujor Hoinic'in şefliğinde ve sanatçı Akasya Asıltürkmen'in anlatıcılığı ile zenginleştirilen bu anlatımlı konser, küçük sanatseverlere Pinokyo'nun hayallerinin peşinde koşarken yaşadığı maceraları, sevinçleri ve zorlukları bu kez konser sahnesinden sunacak. Etkinlik, 24 Mart, 19 Mayıs ve 2 Haziran saat 11.30'da CRR'de.

"Pinokyo", insan olmanın derinliklerine dair evrensel bir hikâyeyi her yaştan izleyiciye sunuyor. Pinokyo'nun masumiyeti, merakı ve dönüşüm yolculuğu, Romanya'da doğup İstanbul'da yaşamını sürdüren Bujor Hoinic'in besteleri ve Akasya Asıltürkmen'in anlatımıyla sahneye taşınıyor. Bu masalsı ve müzikal yolculuk, yaklaşık bir saat sürecek ve dört yaş ve üzeri tüm masalseverlere açık olacak.