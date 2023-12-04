14’e karşı 35 oyla işbirliğine hayır kararı: İYİ Parti adayları çarşamba açıklanacak

İYİ Parti Genel İdare Kurulu toplantısından çıkan, “CHP ile işbirliğini ret” kararının detayları belli oldu. Kararın 14’e karşı 35 oyla alındığı, Akşener’in Çarşamba günü açıklayacağı 25 il ve ilçe belediye başkan adayından birinin, “İddialı bir isim” olacağı bildirildi.

Mustafa BİLDİRCİN

İYİ Parti, Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) işbirliği teklifini görüştü. Teklif, oyçokluğu ile reddedildi. Edinilen bilgiye göre, üyelerden 14’ü CHP ile işbirliği olması gerektiğini kaydederken 35 üye işbirliğine, “Hayır” dedi.

İYİ Parti’nin 31 Mart 2024 tarihindeki yerel seçimlere, “Hür ve müstakil” girme kararının ardından gözler, partinin yerel seçimlerdeki yol haritasına çevrildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 6 Aralık’ta 25 il ve ilçe belediye başkan adayını kamuoyuna duyuracağı öğrenildi.

BİR ADAY İDDİALI OLACAK

İYİ Parti kaynakları, 25 il ve ilçe belediye başkan adayı arasında özellikle bir ilin adayının, “İddialı” olduğunu bildirdi. Parti kaynaklarının, “İddialı” olarak değerlendirdiği adayın büyükşehir adayı olmayacağı kaydedildi.

Öte yandan, GİK Toplantısı’nın ardından konuşan İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, şu ifadeleri kullandı: “CHP’nin sunduğu ittifak ya da işbirliği teklifi üzerine yaptığımız değerlendirmede, oluşabilecek tablonun İYİ Parti’nin kuruluş ilke ve amaçlarıyla benzer doğrultuda tavır koymaktan uzak olacağı noktasında fikir birliğine varılmıştır. Buna göre gerek Türkiye’nin birliğini ve bütünlüğünü savunma sorumluluğumuz gerekse Türk siyasetinin iki kutup arasına sıkıştırılmak istendiği dikkate alınarak GİK tarafından oyçokluğu ile teklifi reddetme kararı alınmıştır.”