15 milyonluk vurgun yapan çete: Ünlülerin sesini taklip edip ünlüleri dolandırdılar

İzmir'de, otel resepsiyonlarını arayarak, kendilerini otel sahibi olarak tanıtıp; otel için tadilat yapılacağını acil para göndermelerini söyleyen şüpheliler, otel çalışanlarını toplam 15 milyon TL dolandırdı. Öte yandan çete üyelerinin, ünlü isimlerin sesini taklit ederek yine ünlülerden para istediği anlaşıldı.

İzmir'de, otel resepsiyonlarını arayarak, kendilerini otel sahibi olarak tanıtıp; otel için tadilat yapılacağını acil para göndermelerini söyleyen şüpheliler, otel çalışanlarından toplam 15 milyon TL dolandırdı.

Polis ekiplerinin yaptığı soruşturma kapsamında, 11 şüpheli gözaltına alındı. Çetenin, ünlü isimlerin de sesini taklit ederek başka ünlülerden para istediği ortaya çıktı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte birçok otelin resepsiyonunu arayarak kendilerini otel sahibi olarak tanıtan ve otelin tadilatı için acil para lazım olduğunu söyleyerek toplam 47 çalışanın 15 milyon TL dolandırıldığı bilgisini aldı.

Yurttaşların da şikayeti üzerine harekete geçen polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, 11 şüpheli farklı adreslerde gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 22 bin TL nakit para, telefon, sim kart, bir ruhsatsız tabanca ve bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 11 şüpheliden altısı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, beş şüpheli ise tutuklandı.



Çetenin, Doğukan Manço ve Erhan Güleryüz gibi ünlü isimlerin sesini kullanarak başka ünlüleri de dolandırdığı ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre, çete üyeleri Demet Akalın ve Beyazıt Öztürk gibi isimleri arayarak para istedi.

Kurtalan Ekspres'in üyesi Ahmet Güvenç'in de, "Abi ben Doğukan, evden ayrıldım, acil paraya ihtiyacım var" diyerek dolandırıldığı anlaşıldı. Güvenç, Doğukan Manço sandığı dolandırıcıya bin lira gönderdi.