‘15 Temmuz gazisi’nin çelişkili hikayesi: O uydurdu, yandaşlar yazdı

Yandaş medya tarafından "15 Temmuz gazisi" ilan edilen Metin Kolca’nın darbe gecesi hikâyesi çelişkilerle dolu. Gazeteci Barış Terkoğlu, Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde Kolca'nın "suç örgütü kurmak, yağma, tefecilik, gasp, tehdit, uyuşturucu ticareti" gibi suçlardan 104 yıl ceza aldığını ve bu nedenle kendisini korumak için "15 Temmuz gaziliği" hikayesini uydurduğunu yazdı.

Fetullahçı yapının (FETÖ) düzenlediği 15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi’nde “gazi” olduğu iddia edilen Metin Kolca’nın hikayesi, oldukça çelişkili detaylar barındırıyor.

15 Temmuz darbe girişiminde Kırşehir’den Ankara’ya geldiğini anlatan ve "15 Temmuz gazisi" ilan edilen Metin Kolca’nın, 14 Temmuz gecesi Ankara’da bir pavyonda eğlendiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, Kolca'nın sosyal medya paylaşımları üzerinden bir yazı kaleme aldı. Terkoğlu, Süleyman Soylu ile 15 Temmuz etkinliğinde fotoğraf çektiren Kolca'nın "suç örgütü kurmak, yağma, tefecilik, gasp, tehdit, uyuşturucu ticareti" gibi suçlardan 104 yıl ceza aldığı ve bu nedenle kendisini korumak için "15 Temmuz gaziliği" hikayesini uydurduğunu belirtti..

Terkoğlu, Metin Kolca'nın 15 Temmuz akşamı Nevşehir’de olduğunu söylediğini belirterek, ifadesini paylaştı:

"15 Temmuz günü saat 21.30 gibi eve geldim. Normalde uyumam, yatsı namazı ezanı geç okunduğu için uyudum. Ben uykudayken eşim beni kaldırarak Genelkurmay Başkanının rehin alındığını ve Genelkurmay Başkanlığının önünde kalabalık olduğunu söyledi. (…) Cumhurbaşkanımız telefonla televizyona bağlanarak halkı sokağa çağırmıştı. (…) Eşimle vedalaşarak helalleştim. Kırşehir üzerinden Ankara'ya ulaştım. Saat 00.50 gibi Kızılay'a girdim."

26 DAKİKADA NEVŞEHİR’DEN ANKARA’YA…

Kolca’nın eline taş alıp tankları durdurduğunu da anlattığı ifadesinin tutarsızlıklarla dolu olduğunu söyleyen Terkoğlu, "Cumhurbaşkanı CNN’e 00.24’te bağlanmış, halkı sokağa çağırmıştı. Dinlemesi, eşiyle vedalaşması, yola çıkıp Nevşehir’den Ankara’ya gelmesi tam 26 dakikaydı ki, bu imkansızdı." diye yazdı.

Terkoğlu, "Sayısız tutarsızlık içinden bir tane daha söyleyeyim. Kolca, aracıyla Sıhhiye Köprüsü’nü kapatıp, köprüden düştüğünü söylüyordu. Gelgelelim, aracın fotoğraflardaki yeri, Atatürk Bulvarı üzerinde, daha çok Kızılay’daki gece kulüplerine yakın görünüyordu. Nitekim öyle de çıktı. Kolca, sosyal medya hesabından 14 Temmuz gecesi "Binbir Gece" isimli mekandan fotoğraf paylaşmıştı. Yani Kolca, 15 Temmuz gününe Ankara pavyonlarında girmişti!" ifadelerini kullandı.

“MAFYA YÖNETİCİSİYDİ”

Kolca'nın "suç örgütü kurmak, yağma, tefecilik, gasp, tehdit, uyuşturucu ticareti" gibi suçlardan 104 yıl ceza aldığı bilgisini de paylaşan Terkoğlu, şunları kaydetti:

"Buna göre örgütün 1 numarası ağabey Deniz Kolca 201 yıl hapis cezası alırken, 2 numarası kardeş Metin Kolca 104 yıla hüküm giymişti. Kısacası Metin Kolca, yargıya göre de bir mafya-çete yöneticisiydi. Tabiri caizse "çökme" işleri yaparken yakalanıyor, kendisini korumak için "15 Temmuz gaziliği" hikayesini uyduruyordu. Hükümet medyası da bize onu bu şekilde tanıtıyordu."

KAFEDE HAKİMLE BULUŞTU

Terkoğlu, Metin Kolca'nın bir kafede Aksaray İli Adli Yargı Komisyonu Başkanı Hakim G.O. ile buluştuğunu belirtti.