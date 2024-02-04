15 yaşında Süper Lig'de forma giydi

Pendikspor-Adana Demirspor karşılaşmasının 67'nci dakikasında oyuna giren Ozan Demirbağ, Süper Lig tarihinde forma giyen 2008 ve sonrası doğumlu ilk oyuncu oldu.

Adana Demirspor'da 2008 doğumlu Ozan Demirbağ, Pendikspor maçının 67. dakikasında Nabil Alioui'nin yerine oyuna girdi.

15 yaşındaki Demirbağ böylelikle Süper Lig tarihinde bir maçta forma giyen 2008 ve sonrası doğumlu ilk oyuncu oldu.

Pendikspor'un 2-1'lik galibiyeti ile sonuçlanan karşılaşmada golleri ev sahibi adına 11. dakikada Abdoulay Diaby ve 22. dakikada Umut Nayir kaydetti.

Adana Demirspor'un tek golü ise 90+10. dakikada Luis Nani'den geldi.

Pendikspor'da Halil Akbunar 72. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Pendikspor 26 puanla 16. sıraya yükseldi. Adana Demirspor ise 31 puanla 9. sırada kaldı.

12 Şubat 2008 tarihinde Tokat’ın Zile ilçesinde dünyaya gelen Ozan Demirbağ, futbola 2017 yılında İzmir Gücü Spor’da başladı. Ardından Altay’da futbol hayatını sürdüren 15 yaşındaki genç futbolcu, son olarak Bucaspor 1928 forması giydi.