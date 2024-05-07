15 yaşındaki çocuk, 16 yaşındaki ablasını öldürdü

Ankara'nın Mamak ilçesinde, 15 yaşındaki Emirhan İ, 16 yaşındaki ablası Büşra Sıla İ.'yi öldürdü. Gözaltına alınan Emirhan İ., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 15 yaşındaki Emirhan İ, 16 yaşındaki ablası Büşra Sıla İ.'yi bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, 26 Nisan'da Mamak'ta meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Emirhan İ. ile ablası Büşra Sıla İ. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Emirhan İ., mutfaktan aldığı bıçakla ablasını bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Büşra Sıla İ., doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Büşra Sıla İ., Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Emirhan İ., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.