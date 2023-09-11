15 yaşındaki lise öğrencisinin yüzüne kaldırım taşı atıp dişlerini kırdılar

Liseli bir grup, parkta oturan 15 yaşındaki kız öğrenci M.N.K.’yi sözlü taciz etti. O sırada olay yerinden geçen M.N.K.’nin liseden erkek arkadaşı Ç.İ. grubu uyarınca saldırıya uğradı. Kavgayı ayırmaya çalışan M.N.K.’nin yüzüne kaldırım taşı atılırken, Ç.İ.’nin de kulağı yarıldı. Genç kızı yaralayan şüpheli ve beraberindeki 1 kişi tutuklandı.

İstanbul Sultangazi'de liseli bir grup, parkta oturan 15 yaşındaki kız öğrenci M.N.K.’yi sözlü olarak taciz etti. O sırada olay yerinden geçen M.N.K.’nın liseden erkek arkadaşı Ç.İ., grubu uyarınca saldırıya uğradı.

Kavgayı ayırmaya çalışan M.N.K.’nın yüzüne kaldırım taşı atılırken, Ç.İ.’nin de kulağı yarıldı.

Genç kızı yaralayan şüpheli ve beraberindeki bir kişi tutuklandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Lisede 10. sınıfa giden M.N.K. (15) adlı kız öğrenci, geçen perşembe öğleden sonra okul kitaplarını almak için bir arkadaşıyla buluştu.

M.N.K., kız arkadaşıyla okulun yanındaki bir parkta oturup sohbet etmeye başladı. Bu sırada bir grup erkek, yanlarına gelerek sözlü tacizde bulundu.

O sırada olay yerinden geçen Ç.İ. adlı erkek öğrenci, lise arkadaşlarının yanına giderek taciz edenleri uyarıp tepki gösterdi. Bu tepki üzerine grup, Ç.İ.’ye saldırdı.

Saldırıya ve tacize uğrayan gençler, kaçarak parktan ayrıldı. Saldırgan grup ise diğer arkadaşlarını da çağırarak peşlerine düştükleri gençlerin önünü kesti. Burada da Ç.İ.’ye saldırmaya devam eden grubun elinden arkadaşını kurtarmak isteyen M.N.K.’nın yüzüne kaldırım taşı fırlatıldı.

M.N.K., yüzüne aldığı taş darbesi nedeniyle kanlar içinde yere yığılarak bayıldı. Arkadaşı Ç.İ.’yi de tekme tokat döven saldırganlar, onu da kulağından yaraladı. M.N.K. ve Ç.İ., çevre sakinlerince hemen hastaneye götürüldü. M.N.K.’nın yüzüne dikiş atılırken beş dişinin kırıldığı belirlendi. M.N.K., tedaviye alınırken Ç.İ.’nin darp sırasında yarılan kulağı da dikildi.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

M.N.K.’nın ailesinin şikâyeti üzerine polis, bölgedeki kamera görüntülerini toplayarak saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, M.N.K.’yı rahatsız eden ve taş atarak yüzünden yaralanmasına neden olan kişinin, aynı okulda okuyan O.A.A. adlı öğrenci olduğu belirlendi. Polis ekipleri bu tespitin ardından O.A.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. O.A.A., emniyetteki ifadesinin ardından "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.

Öte yandan olaya karışan bir kişinin daha gözaltına alınarak adliyeye sevk edildiği öğrenildi. İki şüpheli de sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.