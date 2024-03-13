16 milyona harçlık!

Müjde gibi sunulan 3 bin liralık ikramiye kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. DİSK-AR, milyonların 15 bin lira kaybettiğini belirtirken emekliler ise kendilerine ikramiye değil, ‘cep harçlığı’ verildiğini söyledi.

Berkay SAĞOL

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ‘emekliler yılı ilan edilen 2024’te bayram ikramiyelerinin 3 bin liraya çıkarıldığına ilişkin kanun Resmi Gazete’de dün yayımlandı. AKP’nin emekliye seçim vaadi olarak sunduğu 3 bin lira bayram ikramiyesi ağza bal bile çalamayacak kadar düşük. DİSK Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR) yaptığı hesaplamaya göre ‘ikramiye’ diye verilen para ancak harçlık niteliğinde kalırken emekliler 19 Mart’ta ülkenin dört bir yanında sokağa çıkıp bu durumu protesto edecek.

DİSK-Ar’a göre emekli bayram ikramiyesinin asgari ücrete oranı 2018’de yüzde 62 iken 2024’te yüzde 18’e geriledi. Emekli bayram ikramiyesi resmi enflasyon kadar artsaydı en az 6 bin 163 lira, gıda enflasyonu kadar artsaydı en az 7 bin 904 lira, asgari ücret kadar artsaydı en az 10 bin 606 lira olabilecekti. Ancak iktidarın yaptığı tercihler nedeniyle emeklilerin ikramiye kaybı iki dini bayramda 15 bin lira oldu. “Emekli bayram ikramiyesi en az asgari ücret kadar olmalıdır. Emekliye her yıl dört asgari ücret ikramiye ödenmeli” denilen raporda, şunlara değinildi:

Resmi enflasyon 2018-2024 arası 6 yılda yüzde 200, resmi gıda enflasyonu yüzde 690 artarken emekli bayram ikramiyesi sadece yüzde 200 arttı.

2018’de bin TL olarak saptanan bayram ikramiyesi 2021’de bin 100 TL, 2023’te 2 bin TL, 2024’te ise 3 bin TL oldu.

Emekli bayram ikramiyesi resmi enflasyon kadar artsaydı en az 6 bin 163 TL, gıda enflasyonu kadar artsaydı en az 7 bin 904 TL, asgari ücret kadar artsaydı en az 10 bin 606 TL olmalıydı.

‘SEÇİMDEN SEÇİME BİR PARMAK BAL’

Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen, söz konusu ikramiye miktarına tepkili. Bayram ikramiyesinin ilk verildiği 2018’den bu yana miktarın bin liradan ancak 3 bin liraya çıkarıldığını söyleyen Ergen, şunları dile getirdi: “Neredeyse 3,5 kata yakın bir kaybımız var. Emekli bayram ikramiyesi denilerek verilen ödeneğin artık bir cep harçlığına dönüştüğünü kabul etmek lazım. Herhangi bir şey ifade etmiyor. Yalnızca seçim dönemlerinde emeklilerin ağzına bir parmak bal çalıyorlar. Bayram ikramiyelerine de, maaşları da seçime endeksliyorlar. Eğer adına ikramiye denecekse yılda en az 4 kez verilmeli ve her biri asgari ücret düzeyinde olmalı. Şu anda yapılan artışa baktığımızda TÜİK’in açıkladığı bastırılmış enflasyonun bile altında bir artış yapıldı.”

DİSK/Emekli Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz da Meclis’in emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin lira olarak belirledikten sonra tatile girdiğini vurguladı. Yavuz, şöyle konuştu: “16 milyonu aşkın emekli ve hak sahibinin sesine kulaklarını tıkayarak, 3 kuruşluk sözde artışa gönül rahatlığıyla el kaldıranlar, gönül rahatlığıyla dinlenmeye çekildi. Ramazan ayının ilk gününde iftar çadırlarını emekliler ve yaşlılar doldurdu. Yalnızca bu durum bile emeklilerin geldiği nokta açısından çok açık bir örnek. Biz iktidar partisinin ve muhalefet partilerinin bayramdan önce bir toplantı yaparak emeklilerin sesine kulak vermeye davet ediyoruz. Verilen bu rakamları kabul etmiyoruz. Emekliler olarak mücadelemizi sürdüreceğiz ve taleplerimize kulak verilmediği takdirde iktidar partisine oy verilmemesi yönünde saha çalışmaları gerçekleştireceğiz.”

ASGARİ ÜCRET KARŞISINDA BAYRAM İKRAMİYESİ (TL)

ORTALAMA FİYATLAR KARŞISINDA İKRAMİYENİN DURUMU (%)

19 MART’TA SOKAĞA ÇIKACAKLAR

Emekliler tüm bu durum karşısında sokağa çıkmaya hazırlanıyor. Emekliler 19 Mart’ta Türkiye’nin çeşitli yerlerinde bir araya gelerek hem bayram ikramiyelerini protesto edecek hem de taleplerini dile getirecek. Emekliler maaş bağlanma oranının yenilenmesini, en düşük emekli maaşının en düşük memur maaşına eşitlenmesini ve memurlara verilen seyyanen zammın kendilerine de verilmesini talep ediyor.