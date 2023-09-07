16 yaşındaki Hakan Topçu'ya 7 gündür ulaşılamıyor: Aileden yardım çağrısı

Artvin’in Borçka ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Hakan Topçu'dan 7 gündür haber alınamıyor. Oğlunun bulunması için yardım isteyen anne Ayşe Topçu, "Çocuğumuz nerede bilmiyoruz. Ne olur bize yardımcı olun"" dedi.

Artvin Borçka'da arkadaşının yanına gitmek istediğini söyleyip evden çıkan 16 yaşındaki Hakan Topçu’dan, 7 gündür haber alınamıyor. Oğlunun bulunması için yardım isteyen Ayşe Topçu, "Çocuğumun hayatından endişe ediyorum" dedi.



Borçka ilçesinde oturan Hakan Topçu,1 Eylül akşamı ailesine, 'Arkadaşım evinde yalnız, onun yanına gidebilir miyim' diyerek izin alıp evden ayrıldı, ancak geri dönmedi.

Ailenin kayıp başvurusu üzerine polis ekipleri, Topçu için arama çalışması başlattı. Ayşe Topçu, 7 gündür haber alamadığı oğlunu görenlerin güvenlik güçlerine bildirmelerini rica etti.



Oğlunun kendileriyle birlikte inşaatta çalıştığını belirten Topçu, "Çocuğumun hayatından endişe ediyorum. 'Arkadaşımın yanına gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. Bir kız, bir erkek evladım var. Kaç gündür ailece uyku uyumadık. Çocuğumuz nerede bilmiyoruz. Ne olur bize yardımcı olun" diye konuştu.

"Ne olur benim çocuğumu bulun kime gittiysem bir netice alamadım" diyen anne Topçu, " Uçak geçse uçağa bakıyorum, evin önünden araba geçse arabaya bakıyorum. Fotoğrafını kucağıma alıp odasında yatıyorum. Yaşadığına inanıyorum ama bugün yarın gelecek. Hakan oğlum neredeysen bize en yakın zamanda ulaşmaya çalış. Biz seni unutmadık. Her gün seni bekliyoruz” ifadelerini kullandı.