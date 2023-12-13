16 yaşındaki kız çocuğu günlerdir kayıp: "Beni kaçırdılar"

İstanbul'da 16 yaşındaki Neside Aldanma'dan Cumartesi gününden bu yana haber alınamıyor. Neside Aldanma'nın ailesine gönderdiği son mesajda ise "Beni kaçırdılar, kurtarın" dediği öğrenildi. Anne Özgür Aldanma, "Neside kuzenlerine babasına mesaj atıyor. Mesajlarda, 'Beni kaçırdılar, koluma iğne yaptılar. Ben nerede olduğumu bilmiyorum' yazmış. Biz o mesajları kızımın gönderdiğine inanmıyoruz. Babası mesaj atana 'Eğer sensen kızım büyük amcanın ismini söyle' demiş telefon kapanmış" dedi.

İstanbul'da 16 yaşındaki Neside Aldanma'dan Cumartesi gününden bu yana haber alınamıyor.

İstanbul Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan 16 yaşındaki Neside Aldanma, 9 Aralık Cumartesi gece saatlerinde evden çıktı ve bir daha geri dönmedi.

Kız kardeşine misafirliğe giden anne Özgür Aldanma, eve geldiğinde kızını göremeyince durumu yakınlarına haber verdi. Yakınları her yerde Neside'yi ararken, şehir dışında olan babaya da haber verildi. Baba Yasin Aldanma, ilk uçakla İstanbul’a geldi. Ailenin yakınları sokak sokak gezerek Neside'yi aramaya devam etti. Polise giden aile kayıp başvurusunda da bulundu.

Fotoğraf: DHA

'KAÇIRILDIM' MESAJLARI ATTI

Bu sırada Neside'nin, babası, kuzeni ve teyzesine kaçırıldığına yönelik mesajlar gönderdiği belirtildi.

Anne Özgür Aldanma, yaşananları şöyle anlattı:

"Bana dershaneye gidip, kız kardeşini alacağını oradan da hamburger yiyip eve döneceğini söyledi. Dershaneden çıkmışlar ikisi. Elif kendi başına geçiyor. Diyor ki 'Sen git ben arkadaşlarla buluşacağım.' Kızkardeşi de demiş ki 'Ben de geleyim beraber gidelim.' Ablası da demiş ki, 'Bir kere de ben arkadaşlarımla gideyim'. 'Tamam ben seni kütüphanede bekliyorum' demiş. Elif saatin geç olduğunu ve gelmediğini fark etmiş. Arkadaşının annesinin telefonundan kızımı arıyor. ' Neredesin sen ?' diyor. Ya İrem ya da Irmak demiş. 'Metrodayız geliyoruz' demiş.

Eve geldim küçük kızım kanepede uzanmış ama Neside yoktu. Bütün odalara baktım ancak bulamadım. Babasına haber verdik. Babası da köydeydi apar topar uçakla geldi.

Neside kuzenlerine babasına mesaj atıyor. Mesajlarda, 'Beni kaçırdılar, koluma iğne yaptılar. Ben nerede olduğumu bilmiyorum' yazmış. Biz o mesajların kızımın gönderdiğine inanmıyoruz. Babası mesaj atana 'Eğer sensen kızım büyük amcanın ismini söyle' demiş, telefon kapanmış. Sabah ezanına doğru mesaj atıyor, kuzenine mesajda ' Benim etrafım karanlık. Alkolik insanlar etrafımda, ne olur beni kurtarın' yazmış. Biz her yeri arıyoruz ama kendisini bulamadık. Eve geldikten sonra öğle saatlerine doğru babasına mesaj atıyor. Mesajda 'Baba ne olur beni kurtarın yaşlı bir adam beni kaçırıyor' yazmış."