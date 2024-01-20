16 yaşındaki Mirra rakip tanımıyor

Spor Servisi

Avustralya Açık’ta tek kadınlarda son şampiyon Aryna Sabalenka ile tek erkeklerde Jannik Sinner ve Stefanos Tsitsipas dördüncü tura çıktı. 16 yaşındaki Rus sporcu Mirra Andreeva da bir üst tura çıkma başarısı gösterdi.

Kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu geçen yıl Avustralya Açık’ta yaşayan Belaruslu tenisçi Aryna Sabalenka, üçüncü turda Ukraynalı Lesia Tsurenko’yı oyun vermeden 6-0’lık setlerle geçerek bir üst tura yükseldi. ABD’li Coco Gauff ise, yurttaşı Alycia Parks’ı 2-0’lık skorla turnuva dışında bıraktı.

Tunuslu Ons Jabeur’u eleyerek dikkatleri üzerine çeken 16 yaşındaki Rus sporcu Mirra Andreeva, adından söz ettirecek bir başka performansa da Fransız Diane Parry karşısında imza atarak dördüncü tura çıktı.

İtalyan Jannik Sinner, Arjantinli Sebastian Baez’i 3-0 mağlup etti. Geçen yılın finalisti Yunan Stefanos Tsitsipas da Hollandalı Luca Van Assche’yi 3-0 yenerek dördüncü tur biletini aldı.