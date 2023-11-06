16 yaşındaki piyanist Can Saraç, İtalya'dan ödülle döndü

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda piyano eğitimine devam eden 16 yaşındaki Can Saraç, İtalya'da düzenlenen Piano Academy Eppan yarışmasında Michelangeli Ödülü'nün sahibi oldu.

16 yaşındaki piyanist Can Saraç, İtalya Piano Academy Eppan piyano yarışmasında Michelangeli Ödülü'nü kazandı.

Tüm dünyadan gençlerin katıldığı Eppan Piyao Akademi'de 6 finalist arasına kalan Can, cumartesi günü gerçekleştirilen büyük finalde birinciliğe ulaştı.

5 yaşından beri piyano çalan ve eğitimine İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda başlayan Can Saraç, 3 senedir Münih Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi’nde üstün yetenekli öğrencilerin kabul edildiği genç kısımda Prof. Schäfer ile eğitimine devam ediyor. Liechtenstein Akademi’nin de burslu öğrencisi olan ve düzenli olarak dünyanın en saygın profesörleri ile çalışmalar yapan Can Saraç, Kültür Koleji'nde lise öğrencisi.

"ÜLKEME, ÖĞRETMENLERİME, AİLEME SÖZÜM VARDI"

İstanbul Üniversitesi konservatuarı öğrencisi 16 yaşındaki Saraç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendisini yetiştiren öğretmenlerine ve ailesine teşekkür ederken, Cumhuriyet'in 100. yılında başarıları kutlamaya devam edeceklerini belirtti.

Saraç, açıklamasında "Ülkeme, beni yetiştiren öğretmenlerime, aileme ve dinleyicilerime sözüm vardı ve kazandım!" ifadelerine yer verdi.