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17 ilde operasyon: 51 IŞİD şüphelisi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, IŞİD'e yönelik 17 ilde düzenlenen Bozdoğan-7 Operasyonu'nda 51 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Güncel
  • 05.03.2024 11:39
  • Giriş: 05.03.2024 11:39
  • Güncelleme: 05.03.2024 11:46
Kaynak: Haber Merkezi
17 ilde operasyon: 51 IŞİD şüphelisi yakalandı
Fotoğraf: Ali Yerlikaya / X (Ekran görüntüsü)

17 ilde yapılan operasyonda 51 IŞİD şüphelisi gözaltına alındı.

Operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Yerlikaya, operasyonun  Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yapıldığını belirtti. 

IŞİD'e yönelik operasyonda Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Balıkesir, Çorum, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Yozgat ve Yalova'da 51 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Yerlikaya, operasyon görüntülerini de paylaştı.

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