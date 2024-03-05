17 ilde operasyon: 51 IŞİD şüphelisi yakalandı

17 ilde yapılan operasyonda 51 IŞİD şüphelisi gözaltına alındı.

Operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Yerlikaya, operasyonun Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yapıldığını belirtti.

IŞİD'e yönelik operasyonda Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Balıkesir, Çorum, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Yozgat ve Yalova'da 51 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

1️⃣7️⃣ ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-7” operasyonlarında 5️⃣1️⃣ şüpheli yakalandı❗



Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla… pic.twitter.com/VPNwfGUKog