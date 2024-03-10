17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, motosiklete çarptı: Gülistan A. yaşamını yitirdi
Antalya'nın Kumluca ilçesinde 17 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü Gülistan A., hayatını kaybetti. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü S.S. ise ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde, 17 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü Gülistan A. hayatını kaybetti.
Kaza, önceki gün saat 15.30 sıralarında Yeni Mahalle Ahmet Ali Ağa Bulvarında meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan S.S. yönetimindeki 07 BGP 543 plakalı otomobil, Gülistan A.'nın kullandığı elektrikli motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Gülistan A. yola savrulurken, kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gülistan A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ve Kumluca Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından genç kadının cansız bedeni, Kumluca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü S.S. ise ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.