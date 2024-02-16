17 yıllık evlilik sona erdi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile modacı Nihan Akkuş boşandı. 17 yıldır evli olan ikilinin 15 yaşında bir çocukları bulunuyor.

Okan Buruk ile Nihan Akkuş’un evlilikleri sona erdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile eşi Nihan Akkuş, 17 yıllık evliliklerini noktaladı.

2013 yılında da boşanma kararı alarak mahkemeye başvuran çift, daha sonra evliliklerine “bir şans daha” tanımaya karar vermişti.

15 yaşında Ali Yiğit adında bir oğulları bulunan Okan Buruk ile Nihan Akkuş’un geçen ay boşandığı öğrenildi.

NİHAN AKKUŞ KİMDİR?

Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü'nden mezun olan Nihan Akkuş moda dünyasının tanınan isimlerinden biri.

Nihan Akkuş'un kendine ait bir giyim markası da bulunuyor. Nihan Akkuş, 2003 yılında Almanya'da Top Model of the World yarışmasında 1. oldu.

Nihan Akkuş, birçok etkinlik ve projede modellik ile oyunculuk da yaptı.