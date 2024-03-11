175 bin kişilik bütçeyle 3 milyona hizmet

Yeniden aday olan Beşiktaş Belediye Başkanı CHP’li Akpolat, “Bütçeden aldığımız 175 bin kişilik bütçe ile 3 milyon kişiye hizmet veriyoruz” dedi. Akpolat, belediyenin boğaza sıfır tesisinde çayın 4 TL olduğunu da söyledi.

İsmail ARI

İstanbul’un simge ilçelerinin başında Beşiktaş geliyor. İlçede yaklaşık 180 bin yurttaş yaşasa da günde 3 milyona yakın yurttaşın yolu Beşiktaş’tan geçiyor. Yani her gün yaklaşık 3 milyon İstanbullu ya eğlenip vakit geçirmek için ya da evine, işine, okuluna gitmek için Beşiktaş’a gidiyor.

9 üniversiteye ve birçok tarihi yapıya ve saraylara da ev sahipliği yapan Beşiktaş’ın CHP’li Belediye Başkanı Rıza Akpolat BirGün’ün sorularını yanıtladı. 2019’da yüzde 73 oy alarak seçilen ve 31 Mart seçimlerinde yeniden aday olan Akpolat, ilçedeki binaların yüzde 78’inin 99 depreminden önce yapıldığını ve dönüşüm için çalışma yürüttüklerini söyledi. Akpolat ayrıca günde yaklaşık 2 bin öğrencinin yemek ihtiyacını karşıladıklarını aktardı.

YÜZDE 78’İ ESKİ BİNA

Artık herkesin malumu, deprem “Geliyorum” diyor. Depreme nasıl hazırlanıyorsunuz? Yapı stokunun durumu nedir ilçenizde?

Beşiktaş çok özel bir yer. Sur dışındaki en eski yerleşim yerlerinden biri. Üç tane sarayı, 9 tane üniversitesi, yüzlerce iş merkezi, oteli ve restoranı var. Çevre ilçeler ve illerden, hatta Avrupa’dan İstanbul’a ayak basan herkesin uğradığı, nefes aldığı bir yer. Günlük nüfus sirkülasyonu 3 milyon. İlçe tüm bu özellikleriyle bir kent niteliğinde. Ayrıca tarihi özellikleri de var.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün evi Beşiktaş’ta. Kurtuluş Savaşı planlarını orada yaptı, Cumhuriyet fikrini geliştirdi. Düşman gemileri geldiğinde, “Geldikleri gibi giderler” dediği, hayatını kaybettiği yerin adı Beşiktaş. Dolayısıyla Beşiktaş’ta görev yapmak ayrı bir sorumluluk istiyor. Her sabah bu sorumluluk duygusuyla uyanıyoruz.

Beşiktaş’ın zemini sağlam ama yapı stoku eski. Binalarımızın yüzde 78’i, 99 Depremi öncesinde yapılmış ve burada bir dönüşüm zorunlu. Beşiktaş’ın en büyük sorunlarından biri imar planları. Planları sadece Beşiktaş Belediye Meclisi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nden alınacak karar yeterli değil. İlçenin yüzde 80’inde bu yetkiyi paylaşıyoruz. Kiminle paylaşıyoruz? Boğaziçi öngörünüm bölgesi Boğaziçi kanuna tabii ve bakanlık ile paylaşıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı kurulların onayı gerekiyor. Sadece imar planı hazırlarken değil, meydan düzenlerken, kazı yaparken yetkiyi paylaşıyoruz.

Dönüşüm zor olduğu bir yerde, insanların canı tehlikedeyse siyaset konuşulmasın diyoruz. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kurduk ve Beşiktaş İmar A.Ş. iştirakimizi kurduk. Beşiktaş herkesin gözünün olduğu ve imar rantının yüksek olduğu bir yer. Ancak biz, Beşiktaş Belediyesi olarak garantör olarak bu sürecin saç ayaklarından biri olalım dedik. Bizim şirketimiz sözleşmesinden yıkımına, iskânına kadar tüm süreci denetlesin dedik. Dönüşümü sağlıklı hale getirelim ve süreci hem yönetelim hem de denetleyelim istedik. 57 tane bina ve sitenin dönüşümüne ön ayak olduk.

BEKLETİLEN PROJELER

İktidar tarafından engellenen projeniz var mı?

Beşiktaş Meydanı projesi uzadı. Süreçleri kurul onayına tabi olduğu için insanların yürüyüş aksı, trafik askı değişti ve insanların tansiyonu yükseldi. Ortaköy için meydan projemiz var ama orada da bir mezar var ve kurul onunla alakalı bir karar vermediği için bekliyoruz. Bebek Parkı’nda benzer bir süreç oldu, bekletildik.

Bütçeden 175 bin nüfusa göre pay alıyoruz ama ilçede günlük sirkülasyon 3 milyon kişi olduğu için 3 milyon kişiye hizmet verip çöplerini topluyoruz. Yazları Bodrum’un nüfusu katlanarak arttı derler ama bizim her günümüz Bodrum gibi geçiyor.

Arama kurtarma, afet ekipleri de kurdunuz. Bilgi verir misiniz?

Göreve geldiğimizde ekipleri kurduk. Gönüllü olmak isteyenler bize katıldı, eğitimleri tamamlandı. 6 Şubat depreminde İskenderun’daydık ve oraya giden ilk ilçe belediyesiydik. AFAD Müdürlüğü kurduk ve yoğun bir çalışma yapıyor bu müdürlüğümüz. Deprem felaketinde insanlar yardımlarını getirdi, paketledi TIR’lara yükledi ve müthiş bir gönüllülük oluştu. Biz de bu vatandaşlarımıza isteyenler arama kurtarma faaliyetinde de yer alabilir dedik ve eğitimler verdik onlara. Mahalle gönüllüleri oluşturduk.

2 BİN ÖĞRENCİYE YEMEK

Beşiktaş’ta 9 üniversite var dediniz. Ayrıca lise çağındaki gençler de Beşiktaş’ta çok zaman geçiriyor. Öğrenciler için ne yaptınız ve ne yapacaksınız?

Kent yoksulluğunu, ekonomik krizi en fazla hisseden toplum kesimlerinden biri öğrenciler. Öğrenciler Beşiktaş için çok önemli. Galatasaray, Kabataş gibi liseleri Mimar Sinan, Boğaziçi gibi üniversitelerin olduğu bir yer Beşiktaş. İki ana sorun yaşanıyor beslenme ve barınma. Yurdumuzun kapasitesini genişlettik. Biz kız bir de erkek öğrenci yurdumuz var.

Beslenmeyle ilgili de “Öğrenci’ye” diye bir proje başlatıp aplikasyon geliştirdik. Paydaşlarımızla, esnafımızla, otel ve restoran sahiplerimizle bir araya geldik. Herkes 10 kişilik bir kontenjan ayırsın ve öğrencileri sizin iş yerlerinize, restoranlarınıza gelip ücretsiz olarak yemek yesin dedik ve bu da kabul gördü.

Öğrenci, öğrenci numarasıyla aplikasyona giriş yapıyor kendisine en yakın restorana gidip ücretsiz yemek yiyor. Yaklaşık 2 bin öğrencinin bu şekilde yeme içme ihtiyacını karşılıyoruz. Gençlik merkezimizde yemekhanemiz var orada da öğrencilere yemek veriyoruz. Öğrencilerin sorunları çok… Kütüphanemiz yoktu iki tane kütüphane açtık. Ücretsiz kurslar veriyoruz, bin 500 öğrencimiz var bu hizmeti verdiğimiz. Denize sıfır bir sosyal tesis inşa edip içine kitap kafe yaptık. Çayın 4 TL olduğu denize sıfır bir sosyal tesisimiz var yani.

Toplam altı tane sosyal tesisimiz var ikisi bu dönem açıldı.

3 BİN HANEYE YARDIM

İktidar, Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy gibi ilçelerde yaşayanları “kaymak tabaka” olarak nitelendiriyor ancak Beşiktaş’ta çok fazla kent yoksulu, yani sosyal yardıma muhtaç yurttaş da var sanırım…

Siyaseti keskinleştirmek, kutuplaştırmak için bunu yapıyorlar. Halkı siyasi tercihlerinden dolayı bu şekilde nitelendiriyorlar. Beşiktaş’a kaymak tabaka olarak değerlendiriyorlar ama ilçe genelinde yaşayanların büyük kısmı orta ve alt gelir grubuna sahip. Sadece 4-5 mahallede gelir durumu fazla olanlar yaşıyor. Bin 228 hane bize, “ihtiyaç sahibiyim” diye başvurdu. Kapısına gittiğimizde bunu söylediler bize. Bu çok ciddi bir rakam… Bu bahsettiğim pandemi döneminin rakamıydı şimdi 3 bine vardı bu rakam. Yani yaklaşık 3 bin haneye sosyal yardım yapıyoruz. Aşevi kurduk yine ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Halk Market ve Halk Mağaza aracılığıyla da sosyal belediyeciliği ete kemiğe büründürdük.

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HEDEF REKOR OY ALMAK

2019’da yüzde 73 oy alarak seçildiniz. Şimdi karşınızda yine MHP’nin popüler diye nitelendirilen bir adayı var. Ayrıca Nasuh Mahruki de bağımsız aday. 31 Mart için oy hedefiniz nedir?

Yüzde 73 oy alarak ittifaksız Türkiye rekorunu kırdık. İyi Parti ile bir ittifak vardı ama Beşiktaş’ta yoktu. Yani İyi Parti’nin de adayı vardı. 31 Mart’ta yine rekor bir oy ile Beşiktaş’ı kazanmak ve İBB Meclisi’nde de çoğunluğu almak istiyoruz. Bunun için mücadele verip başaracağız. Beşiktaş’ın kronik sorunlarını çözmenin yolu İBB Meclisi’nde çoğunluğu almaktan geçiyor.