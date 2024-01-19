18. İstanbul Bienali 2025'e ertelendi

Bu yıl gerçekleştirilmesi planlanan 18. İstanbul Bienali 2025'e ertelendi. İKSV'den yapılan açıklamada, "Sanat çevrelerinde asla arzu etmeyeceğimiz biçimde tarafların oluştuğunu, bienale katılmayı kabul etmiş veya etmeyi değerlendiren sanatçıların, yürütülen işbirliklerinin ve ortaklıkların olumsuz etkilendiğini gözlemledik" denildi.

18. İstanbul Bienali ertelendi. 14 Eylül 2024’te kapılarını açması planlanan Bienal, 2025'e ertelendi. Konuyla ilgili İstanbul Kültür Sanat Vakfı'ndan (İKSV) yapılan açıklamada 'sanat çevrelerinde asla arzu etmeyeceğimiz biçimde tarafların oluştuğununa' dikkat çekildi.

İKSV'nin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada 18. Bienal için Mart 2023'ten beri 58 sanatçıyla çalışıldığı vurgulandı.

Vakıftaki seçim ve karar süreçlerine dair eleştiriler geldiği belirtilirken, "Buna rağmen, sanat çevrelerinde asla arzu etmeyeceğimiz biçimde tarafların oluştuğunu, bienale katılmayı kabul etmiş veya etmeyi değerlendiren sanatçıların, yürütülen işbirliklerinin ve ortaklıkların olumsuz etkilendiğini gözlemledik. Bu durum, İstanbul Bienali’nin planlandığı şekilde düzenlenmesini imkânsız hâle getirdi" ifadelerine yer verildi.

İKSV'nin açıklaması şöyle: