19 ilde birer tane Anadolu Lisesi

MEB’in akademik lise taleplerini yok sayan yaklaşımı, bu kez de sınavla öğrenci alan Anadolu liselerine yönelik veriler ile ortaya konuldu. 19 kentte öğrencilerin sınavla girebileceği yalnızca bir Anadolu lisesi olduğu öğrenildi.

Mustafa BİLDİRCİN

İktidarın dini ve mesleki eğitim ağırlıklı eğitim politikaları, öğrenci ve velilerin taleplerini karşılıksız bıraktı. Sınavla öğrenci alacak Anadolu liselerinin sayısı, merkezi sınav kapsamında bir okula yerleşmek isteyen öğrencilerin seçeneksiz bırakıldığını gözler önüne serdi.

2024 yılında Türkiye’de sınavla öğrenci alacak Anadolu lisesi sayısı 320 olarak belirlendi. MEB’in, “Nitelikli” olarak tarif ettiği sınavla öğrenci alacak Anadolu liselerinin sayısının bazı kentlerde yalnızca bir olması dikkati çekti.

EN FAZLA İSTANBUL'DA

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Türkiye genelindeki 320 Anadolu lisesi, sınavla öğrenci alacak okul listesine eklendi. Sınavla öğrenci alacak Anadolu liselerinin en fazla olduğu kentin, 82 Anadolu lisesi ile İstanbul olduğu bildirildi.

Ankara ise 32 Anadolu lisesi ile ikinci sırada yer aldı. Türkiye’nin 19 kentinde ise öğrencilere, sınavla öğrenci alacak yalnızca bir Anadolu lisesi sunuldu. Öğrencilerin adeta seçeneksiz bırakıldığı kentlerden bazıları Amasya, Artvin, Bolu, Çorum ve Çanakkale oldu. Öte yandan Giresun, Düzce ve Bilecik’te de yalnızca bir Anadolu lisesinin merkezi yerleştirme ile öğrenci alacağı belirtildi.

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HER ALANDA EŞİTSİZLİK

MEB'in akademik eğitim veren Anadolu ve fen liseleri yerine dini eğitimi önceleyen okullaşma politikası hemen her resmi veriye yansıyor. İmam hatip liselerinde yüzde 12 olan 30’dan fazla öğrencisi bulunan sınıf oranı, Anadolu ve fen liselerinde yüzde 52’ye kadar çıkıyor.