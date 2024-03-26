19. İstanbul Yarı Maratonu’na katılacak atletler belli oldu

Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu’na katılacak elit atletler belli oldu. Geçen yıl İstanbul Maratonu’nu kazanan Kenyalı Panuel Mkungo, bu kez de yarı maraton zaferi için İstanbul’a dönüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul’un düzenlediği ve 28 Nisan Pazar günü koşulacak Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu’na kişisel en iyi dereceleri 1:01:00’ın altında olan 18 erkek ile 1:08:00’ın altında olan 9 kadın atlet katılacak.

2023’teki Türkiye İş Bankası 45. İstanbul Maratonu’nun erkekler şampiyonu Kenyalı Panuel Mkungo, bu kez de yarı maraton zaferi için koşacak. İddialı isimler Mkungo’yla sınırlı değil. Erkeklerde, 2019’da Hindistan’da tutturduğu 59:17’lik derecesiyle dikkatleri üzerine çeken Etiyopyalı Solomon Berihu ve kadınlarda da geçen yıl Barselona’daki 1:05:46’lık derecesiyle takdir toplayan Gladys Chepkurui öne çıkan diğer atletler.

Erkeklerde listedeki en iyi ikinci dereceye (59:25 Kopenhag 2022) sahip olan Kenyalı Edmond Kipngetich, Barcelona’da kariyerinin en iyi derecesini (59:30) koşan Etiyopyalı Dinkalem Ayele, sürpriz beklenen Kenyalı Solomon Kipchoge ile Afrikalılara rakip olması beklenen Kanadalı Cameron Levins; kadınlarda da derecelerini sürekli geliştiren Etiyopyalı Ftaw Zeray ile listede derecesi en iyi Avrupalı olan İtalyan Giovanna Epis, İstanbul Yarı Maratonu’na katılacak diğer önemli atletler. Erkeklerde Türkiye’den Halil Yaşın, Üzeyir Söylemez ve Sultan Orhan da elit atletler listesinde yer alıyor.

RENAY ONUR: “BU YARIŞ TÜRKİYE İÇİN BİR İLK OLACAK!”

Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu’na büyük bir ilgi olduğunu söyleyen İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, şunları söyledi: “Tarihi parkuruyla öne çıkan İstanbul Yarı Maratonu, ‘Gold Label’ kategorisindeki dünyanın 11, Avrupa’nın ise 4 maratonundan biri. Hem uluslararası kariyerli hem de yetenekli atletleri buluşturmasıyla oldukça özel bir maraton. Bu yıl çok sayıda ülkeden elit atlet geliyor. Ve 2024 İstanbul Yarı Maratonu’nda 21K’da 16 yaş ve üstü sporcular da koşabilecek. Bu da Türkiye için bir ilk olacak! Hedefimiz 16 bin kişiyle koşmak. Kapanışa bir ay kalmasına rağmen kayıt rekoru kırılmış durumda.”

DÜNYANIN HER YERİNDEN YOĞUN İLGİ VAR

2021’de İstanbul Yarı Maratonu’nda kadınlarda Kenyalı Ruth Chepngetich’in 1:04:02’lik derecesiyle kırdığı rekor, Türkiye’deki ilk uluslararası rekor olarak kayıtlara geçmişti. Maratona bu yıl dünyanın her yerinden yoğun ilgi var. Maraton, ilk defa Kanada, Malta ve Virjin Adaları gibi ülkelerden elit atletlere ev sahipliği yapacak.

KAYITLAR SÜRÜYOR, KONTENJAN DOLMAK ÜZERE

İstanbul Yarı Maratonu’na başvurular, 22 Nisan’a kadar www.istanbulyarimaratonu.com internet sayfasından yapılabilecek.