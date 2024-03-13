19 kişinin katilleri sokaklarda!

Maraş merkezli depremlerde 19 kişinin öldüğü Fazilet Apartmanı’nın yıkılmasına neden olan fırın sahipleri hâlâ firari. Bilirkişi raporunda, binanın yıkılmasında payı olduğu vurgulanan müteahhit ise tutuklanmadı.

İsmail ARI

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, Fazilet Apartmanı A Blok’un iddianamesini bir yıl sonra hazırladı.

Maraş’ın Oniki Şubat İlçesindeki Fazilet Apartmanı’nı B Bloku 6 Şubat depremlerinde ayakta kalmayı başarırken A Bloku ise biri çocuk olmak üzere 19 kişiye mezar oldu. Yıkım nedenlerinden biri de apartmanın giriş katındaki Akın Ekmek Fırını. Fırının sahipleri Akın Yağcı ve Ferihan Yağcı, yapı projesine aykırı olarak tadilat yapıp eklentiler inşa etti. Hatta binanın giriş katında iki dükkânın da duvarlarının kaldırarak toplam üç dükkânı birleştirdiler.

ŞİKÂYET EDİLMİŞTİ

Binaya zarar verildiği için bina sakinleri depremden önce Kahramanmaraş 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde Akın ve Ferihan Yağcı’ya dava açmıştı. Mahkeme, 16 Nisan 2019’da tadilatların binayı zayıflattığını vurgulayarak Akın ve Ferihan Yağcı'nın binayı eski haline getirmesine karar verdi.

Fakat mahkemenin bu kararı uygulanmadı ve kararın uygulanıp uygulanılmadığını da denetleyen olmadı. Yani bina göz göre göre 19 kişiye mezar oldu.

15 Şubat 2024’te hazırlanan iddianamede, Akın ve Ferihan Yağcı ile Mahmut Oktay Hartavi isimli müteahhide “bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlaması yöneltildi. Firari olan Akın ve Ferihan Yağcı hakkında yakalama kararı olduğu da belirtilen iddianamede, Fazilet Apartmanı’nın yapı ruhsatının 1997 yılında alındığı ve binanın Mahmut Oktay Hartavi tarafından inşa edildiği açıklandı.

KOLON BOYUTU YETERSİZ

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nden beş akademisyene hazırlatılan bilirkişi raporunda Fazilet Apartmanı’nın proje aşamasında zemin raporu olmadığı, temel boyutları, temel donatı alanı ile kolon boyutlarının yetersiz olduğu vurgulandı. Belediyenin ilgili birimlerinin yönetici ve çalışanları ile müteahhit asli kusurlu bulundu. Yani binanın müteahhidinin de fırın sahipleri kadar yıkımda payı olduğu vurgulandı.

AYLARDIR FİRARİLER

Hazırlanan iddianamede, Fazilet Apartmanı’nın müteahhidi Mahmut Oktay Hartavi'nin gözaltına alınmadığı ve tutuklanmadığı belirtildi. Binanın giriş katında faaliyet gösteren ve daha önce yaptığı tadilatlar ile binaya zarar veren Akın Ekmek Fırını’nın sahipleri Akın ve Ferihan Yağcı’nın ise 21 Temmuz 2023’ten beri firari olduğu ve bu nedenle ifadelerinin alınmadığı açıklandı.

Savcı, müteahhit Mahmut Oktay Hartavi ile fırın sahipleri Akın ve Ferihan Yağcı’nın cezalandırılmasını, Hartavi’nin ise “projelendirme ve yapı tekniğinin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışlar sergilemesi nedeniyle ilgili meslek veya sanatın icrasından yasaklanmasını” talep etti.