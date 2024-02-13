19. yüzyıl Fransız besteleri Kadıköy’de

Başak İdil Özen ve Edmon Şar’dan oluşan piyano ikilisi Sesshin, 19. yüzyıl Fransız bestelerine odaklanacakları konserle 15 Şubat’ta Decollage Art Space'te dinleyicileriyle buluşacak.

Başak İdil Özen ve Edmon Şar’dan oluşan piyano ikilisi 15 Şubat'ta İstanbul Kadıköy'de müzikseverlerle buluşacak.

Sesshin, 19. yüzyıl Fransız bestelerine odaklanacakları konserle 15 Şubat’ta Decollage Art Space'te dinleyicileriyle buluşacak olan ikili, 20. yüzyıl piyano müziğinin modern ton ve armonilerinin öncüsü olan eserleri çalacak.

Klasik müzik meraklılarına hem tarihi hem de yenilikçi bir performans vadeden konser, 15 Şubat Perşembe günü saat 20.30’da başlayacak.