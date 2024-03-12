1977’den beri muhtarlık yapıyor: Hedefi 11’inci kez seçilmek!

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nin muhtarlığını, 1977 yılından beri tüm seçimleri kazanan Tahir Sağsöz (72) yapıyor. 31 Mart’taki seçimlerde 14 rakibi ile yarışacak olan Sağsöz'ün hedefi yarım asrı tamamlamak.

1977 yılından bu yana Erzurum'un Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nin muhtarlığını yapan 72 yaşındaki Tahir Sağsöz, 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde bir kez daha aday oldu.

Seçimlerde 14 rakibi ile yarışacak olan Sağsöz, 11’inci kez muhtar olarak görevde yarım asrı geride bırakmak istiyor.

Fahri Korutürk'ün cumhurbaşkanlığı, Bülent Ecevit'in başbakanlığı döneminden beri Yakutiye ilçesinin Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde muhtarlığı kimseye kaptırmayan evli, 3 çocuk, 5 torun sahibi Tahir Sağsöz, bugüne kadar 7 farklı belediye başkanı ile çalıştı.

Muhtarlığa başladığı ilk günkü heyecanla çalıştığını ifade eden Sağsöz, "Bugüne kadar belediye başkanı olarak Nihat Kitapçı, Necati Güllülü, Mehmet Ali Ünal, Ersan Gemelmaz, Mahmut Uykusuz, Ahmet Küçükler ve Mehmet Sekmen ile çalıştım. Mahallemizin ismi İstasyon Mahallesi'ydi. Mahalleler birleştikten sonra Ömer Nasuhi Bilmen oldu. Büyük bir alana sahip. 20 bin seçmeni bulunuyor. Görevime yine adayım. Yarım asrı devirmek istiyorum. Seçimde 15 rakibim var. Her şey milletin takdirine kalmış" diye konuştu.

“ESKİDEN PARAYLA YAPILMIYORDU”

Asgari ücret verilmeye başlanmasından sonra muhtarlığın cazip bir hale geldiğini sözlerine ekleyen Tahir Sağsöz, "Eskiden muhtarlık parayla yapılmıyordu. Asgari ücret verilmeye başlanınca aday olan olana. Muhtarlık çok önemli bir görev. Bilgi, beceri ve yetenek ister. Halkla iç içe olacaksın. Seni aileden biri olarak görevler. 'Ben mührü aldım oldum muhtar' diyemezsin. Herkesin ölüsüne gideceksin, hastasına gideceksin, düğününe gideceksin. İnsanlarla diyaloğu koparmayacaksın" dedi.

Seçim çalışmasında rakipleri gibi poster veya afiş bastırmadığını vurgulayan Tahir Sağsöz, "Bu yaştan sonra fotoğraf falan yapıştıracak halim yok. Milletin takdirine kalmış bir şey. Bana yakışmaz. Benim seçim çalışmam, fotoğrafım milletin kalbidir" ifadelerini kullandı.